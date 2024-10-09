https://ria.ru/20241009/wildberries-1977180634.html
В Wildberries заявили, что компанию не будут переименовывать в Wibes
В Wildberries заявили, что компанию не будут переименовывать в Wibes - РИА Новости, 09.10.2024
В Wildberries заявили, что компанию не будут переименовывать в Wibes
В Wildberries заверили, что маркетплейс не планируется переименовывать в Wibes: регистрация новых доменных имен объединенной компании Wildberries и Russ не... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:41
2024-10-09T13:41
2024-10-09T13:44
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андрей воробьев
wildberries
ru-center
стрельба у офиса wildberries в москве
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. В Wildberries заверили, что маркетплейс не планируется переименовывать в Wibes: регистрация новых доменных имен объединенной компании Wildberries и Russ не связана с ребрендингом, возможно, они будут использоваться в будущем для одного из разрабатываемых компанией продуктов, рассказали РИА Новости в пресс-службе объединенной компании. Согласно данным сервиса проверки доменных имен Whois+, объединенная компания Wildberries и Russ 9 октября зарегистрировала домен Wibes.ru у одного из крупнейших российских регистраторов доменов для бизнеса Ru-center. "Регистрация доменов не связана с ребрендингом. Доменные имена могут использоваться в будущем для одного из разрабатываемых компанией продуктов", - сказали в пресс-службе. В июле стало известно, что домен маркетплейса Wildberries - Wildberries.ru - теперь принадлежит его совместной с Russ компании РВБ. Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев подтвердил агентству смену владельца домена и связал это со сделкой двух компаний. В начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО "РВБ". В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% - у компании "Стинн", которая владеет "Русс Аутдор", а генеральный директор - Роберт Мирзоян, который также выступает и как исполнительный директор группы Russ. Позже РВБ приняло на себя все обязательства перед партнерами и клиентами маркетплейса.
https://ria.ru/20241001/wildberries-1975759571.html
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экономика, технологии, россия, андрей воробьев, wildberries, ru-center, стрельба у офиса wildberries в москве
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Воробьев, Wildberries, Ru-Center, Стрельба у офиса Wildberries в Москве
В Wildberries заявили, что компанию не будут переименовывать в Wibes
Wildberries и Russ не планируют переименовывать маркетплейс в Wibes