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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде
Взрыв раздался в среду в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:25
2024-10-09T19:25
2024-10-09T19:25
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.
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павлоград, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Павлоград, Днепропетровская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде
"Страна.ua": в Павлограде прогремел взрыв