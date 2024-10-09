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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде - РИА Новости, 09.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Павлограде

Взрыв раздался в среду в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:25

2024-10-09T19:25

2024-10-09T19:25

специальная военная операция на украине

павлоград

днепропетровская область

в мире

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Взрыв раздался в среду в Павлограде в Днепропетровской области на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Сообщают о взрыве в Павлограде Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

павлоград

днепропетровская область

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павлоград, днепропетровская область, в мире