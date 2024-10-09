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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 09.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Повторный взрыв прозвучал в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:44
2024-10-09T23:44
2024-10-09T23:44
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Повторный взрыв прозвучал в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее украинский телеканал "24 канал" сообщал о серии взрывов в Сумах. "Снова сообщают о взрыве в Сумах", - говорится в Telegram-канале издания. По данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской области.
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страна.ua, украина, сумская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Страна.ua, Украина, Сумская область, В мире
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Страна.ua": в Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги