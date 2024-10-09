https://ria.ru/20241009/vulin-1977212704.html

Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заявил Вулин

Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заявил Вулин - РИА Новости, 09.10.2024

Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заявил Вулин

Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям, несмотря на жесткое давление Запада, заявил заместитель председателя правительства страны Александр... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:48

2024-10-09T14:48

2024-10-09T14:52

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям, несмотря на жесткое давление Запада, заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин.В сентябре он принял участие в работе Восточного экономического форума. 4 сентября 2024 года его принял президент РФ Владимир Путин."Именно по психологической и этической, духовной сфере хотят нанести удар страны Запада, когда требуют от нас введения антироссийских санкций. Но это был бы удар не только по России, но и по Сербии – если бы мы после всей нашей истории, после многовековой дружбы с Россией, ввели антироссийские санкции. Поэтому мы никогда на это не пойдем", - заявил Вулин в интервью журналу "Национальная оборона".По его словам, враги России прекрасно понимают тесную связь между Сербией и РФ."Именно поэтому Запад так активно давит на нас, требуя, чтобы Сербия ввела санкции против России. Очевидно, что присоединение нашей страны к санкциям не способно нанести ущерб российской экономике. Но это стало бы сильным психологическим и моральным ударом, направленным на то, чтобы Россия почувствовала себя полностью одинокой", - отметил Вулин.

https://ria.ru/20240721/vuchich--1961100802.html

https://ria.ru/20240906/serbiya-1970955581.html

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сербия, в мире, александр вулин, владимир путин, белград (город), россия