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Вучичу действительно угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы - РИА Новости, 09.10.2024
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15:09 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/vuchich-1977218635.html
Вучичу действительно угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы
Вучичу действительно угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы - РИА Новости, 09.10.2024
Вучичу действительно угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы
Президенту Сербии Александру Вучичу действительно грозит опасность, это подтвердили российские спецслужбы, заявил заместитель председателя правительства страны... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:09
2024-10-09T15:09
в мире
сербия
александр вулин
александр вучич
евросоюз
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президенту Сербии Александру Вучичу действительно грозит опасность, это подтвердили российские спецслужбы, заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин. "Действительно существуют угрозы нашему президенту. Но сербские службы безопасности достаточно сильны и профессиональны, мы справимся с задачей сохранить его, мы его сбережем", - заявил Вулин в интервью журналу "Национальная оборона". "Информацию, которую я озвучил, подтвердили также и российские службы безопасности", - также отметил он. Вулин подчеркнул, что президент Александр Вучич является препятствием для многих влиятельных западных кругов. По его словам, они видят большую проблему в том, что у Сербии есть возможность проводить самостоятельную политику. "Им это очень не нравится, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза. Поскольку ЕС является в большей мере объединением территорий, чем государств", - подчеркнул Вулин.
https://ria.ru/20241007/vuchich-1976682080.html
https://ria.ru/20240927/vuchich-1974964473.html
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в мире, сербия, александр вулин, александр вучич, евросоюз
В мире, Сербия, Александр Вулин, Александр Вучич, Евросоюз
Вучичу действительно угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы

Зампред правительства Сербии Вулин: президенту Вучичу угрожает опасность

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент республики Сербии Александр Вучич
Президент республики Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Президенту Сербии Александру Вучичу действительно грозит опасность, это подтвердили российские спецслужбы, заявил заместитель председателя правительства страны Александр Вулин.
"Действительно существуют угрозы нашему президенту. Но сербские службы безопасности достаточно сильны и профессиональны, мы справимся с задачей сохранить его, мы его сбережем", - заявил Вулин в интервью журналу "Национальная оборона".
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"Информацию, которую я озвучил, подтвердили также и российские службы безопасности", - также отметил он.
Вулин подчеркнул, что президент Александр Вучич является препятствием для многих влиятельных западных кругов. По его словам, они видят большую проблему в том, что у Сербии есть возможность проводить самостоятельную политику.
"Им это очень не нравится, они хотели бы, чтобы Сербия стала просто какой-то территорией в рамках Европейского союза. Поскольку ЕС является в большей мере объединением территорий, чем государств", - подчеркнул Вулин.
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