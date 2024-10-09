https://ria.ru/20241009/vsu-1977192520.html

ВСУ потеряли около ста военных в Курской области за сутки

ВСУ потеряли около ста военных в Курской области за сутки - РИА Новости, 09.10.2024

ВСУ потеряли около ста военных в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки около 100 украинских боевиков в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:05

2024-10-09T14:05

2024-10-09T14:10

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки около 100 украинских боевиков в приграничных районах Курской области, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили около 100 военнослужащих", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 21350 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, россия, сша, безопасность