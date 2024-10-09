https://ria.ru/20241009/vsu-1977098262.html

Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта сложной

Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта сложной - РИА Новости, 09.10.2024

Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта сложной

Генштаб ВСУ назвал сложной обстановку на линии фронта и признал превосходство российских войск, следует из публикации в Telegram-канале штаба. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:52

2024-10-09T09:52

2024-10-09T11:55

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал сложной обстановку на линии фронта и признал превосходство российских войск, следует из публикации в Telegram-канале штаба. "Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции", — говорится в сообщении.Накануне украинское командование также заявляло о напряженной обстановке по всей линии боевого соприкосновения.Третьего октября российское Минобороны отчиталось об освобождении Угледара — последнего крупного опорного пункта ВСУ на Южнодонецком направлении. После этого группировка "Восток" продолжила движение к Богоявленке, тесня противника и развивая успех. Российские войска продвигаются и на других направлениях. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, они уже берут в клещи Кураховку и Селидово, а в Торецке занята фактически вся многоэтажная застройка.Накануне, как сообщали в Минобороны, группировки "Восток" и "Юг" освободили село Зоряное Первое и поселок Золотая Нива в ДНР. Противник потерял за сутки в общей сложности почти две тысячи солдат убитыми и ранеными и десятки единиц техники.

https://ria.ru/20241008/ukraina-1976981611.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф