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Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта сложной - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:52 09.10.2024 (обновлено: 11:55 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/vsu-1977098262.html
Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта сложной
Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта сложной - РИА Новости, 09.10.2024
Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта сложной
Генштаб ВСУ назвал сложной обстановку на линии фронта и признал превосходство российских войск, следует из публикации в Telegram-канале штаба. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:52
2024-10-09T11:55
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал сложной обстановку на линии фронта и признал превосходство российских войск, следует из публикации в Telegram-канале штаба. &quot;Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции&quot;, — говорится в сообщении.Накануне украинское командование также заявляло о напряженной обстановке по всей линии боевого соприкосновения.Третьего октября российское Минобороны отчиталось об освобождении Угледара — последнего крупного опорного пункта ВСУ на Южнодонецком направлении. После этого группировка "Восток" продолжила движение к Богоявленке, тесня противника и развивая успех. Российские войска продвигаются и на других направлениях. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, они уже берут в клещи Кураховку и Селидово, а в Торецке занята фактически вся многоэтажная застройка.Накануне, как сообщали в Минобороны, группировки "Восток" и "Юг" освободили село Зоряное Первое и поселок Золотая Нива в ДНР. Противник потерял за сутки в общей сложности почти две тысячи солдат убитыми и ранеными и десятки единиц техники.
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976981611.html
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта сложной

Генштаб ВСУ заявил о превосходстве ВС РФ в личном составе и технике на фронте

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО
Российские военнослужащие заряжают РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военнослужащие заряжают РСЗО "Ураган" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Генштаб ВСУ назвал сложной обстановку на линии фронта и признал превосходство российских войск, следует из публикации в Telegram-канале штаба.
«

"Противник, используя свое превосходство в живой силе и технике, непрерывно атакует наши позиции", — говорится в сообщении.

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Накануне украинское командование также заявляло о напряженной обстановке по всей линии боевого соприкосновения.
Третьего октября российское Минобороны отчиталось об освобождении Угледара — последнего крупного опорного пункта ВСУ на Южнодонецком направлении. После этого группировка "Восток" продолжила движение к Богоявленке, тесня противника и развивая успех.
Российские войска продвигаются и на других направлениях. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, они уже берут в клещи Кураховку и Селидово, а в Торецке занята фактически вся многоэтажная застройка.
Накануне, как сообщали в Минобороны, группировки "Восток" и "Юг" освободили село Зоряное Первое и поселок Золотая Нива в ДНР. Противник потерял за сутки в общей сложности почти две тысячи солдат убитыми и ранеными и десятки единиц техники.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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