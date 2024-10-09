https://ria.ru/20241009/vstrecha-1977201938.html

В ФРГ отменили встречу западных лидеров вместе с саммитом в Рамштайне

В ФРГ отменили встречу западных лидеров вместе с саммитом в Рамштайне - РИА Новости, 09.10.2024

В ФРГ отменили встречу западных лидеров вместе с саммитом в Рамштайне

Запланированная ранее на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате "Рамштайн", сообщил официальный РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:29

2024-10-09T14:29

2024-10-09T14:49

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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Запланированная ранее на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате "Рамштайн", сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт."Встреча на уровне лидеров государств (Британии, Германии, США и Франции) в Рамштайне не состоится", - заявил он журналистам. Хебештрайт отметил, что встреча не состоится и в дистанционном формате.Ранее издание Spiegel сообщило, что встреча контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, будет перенесена, чтобы на ней смог присутствовать президент США Джо Байден. Накануне Байден заявил, что отложит поездку в Германию из-за урагана "Милтон" в Соединенных Штатах.

https://ria.ru/20241009/ukraina-1977038061.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, сша, франция