В ФРГ отменили встречу западных лидеров вместе с саммитом в Рамштайне
В ФРГ заявили об отмене встречи западных лидеров вместе с саммитом в Рамштайне
© AP Photo / Michael ProbstЗаседание консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн
© AP Photo / Michael Probst
Заседание консультативной группы по безопасности Украины на авиабазе Рамштайн. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 окт - РИА Новости. Запланированная ранее на 12 октября встреча лидеров Великобритании, Германии, США и Франции отменена вместе с саммитом в формате "Рамштайн", сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.
"Встреча на уровне лидеров государств (Британии, Германии, США и Франции) в Рамштайне не состоится", - заявил он журналистам. Хебештрайт отметил, что встреча не состоится и в дистанционном формате.
Ранее издание Spiegel сообщило, что встреча контактной группы по Украине на базе "Рамштайн", которая должна была состояться 12 октября, будет перенесена, чтобы на ней смог присутствовать президент США Джо Байден. Накануне Байден заявил, что отложит поездку в Германию из-за урагана "Милтон" в Соединенных Штатах.