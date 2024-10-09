https://ria.ru/20241009/vpn-1977078986.html
В Госдуме рассказали о защите персональных данных с помощью VPN
В Госдуме рассказали о защите персональных данных с помощью VPN - РИА Новости, 09.10.2024
В Госдуме рассказали о защите персональных данных с помощью VPN
VPN позволяет защищать соединение при доступе к интернету, особенно в публичных сетях Wi-Fi, что значительно снижает риск перехвата данных, однако так работают... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T02:26
2024-10-09T02:26
2024-10-09T02:26
общество
технологии
россия
антон немкин (депутат)
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. VPN позволяет защищать соединение при доступе к интернету, особенно в публичных сетях Wi-Fi, что значительно снижает риск перехвата данных, однако так работают только добросовестные, "белые" VPN, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин. "Как ни странно, но VPN также может быть элементом защиты. Шифрование данных помогает предотвратить их перехват в случае утечки. Например, стоит включить шифрование на устройствах, чтобы в случае их потери или кражи данные были недоступны злоумышленникам. VPN позволяет защищать соединение при доступе к интернету, особенно в публичных сетях Wi-Fi, что значительно снижает риск перехвата данных и атак типа "человек посередине", - сказал он. При этом депутат напомнил, что так работают только добросовестные, "белые" VPN, которые четко соблюдают законодательство РФ и не дают пользователям обходить блокировку запрещенных в России ресурсов. "К сожалению, их довольно мало – чаще всего это корпоративные разработки крупных российских компаний", - заключил депутат.
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общество, технологии, россия, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Россия, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме рассказали о защите персональных данных с помощью VPN
Депутат Немкин: VPN снижают риск перехвата персональных данных
МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. VPN позволяет защищать соединение при доступе к интернету, особенно в публичных сетях Wi-Fi, что значительно снижает риск перехвата данных, однако так работают только добросовестные, "белые" VPN, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин.
"Как ни странно, но VPN также может быть элементом защиты. Шифрование данных помогает предотвратить их перехват в случае утечки. Например, стоит включить шифрование на устройствах, чтобы в случае их потери или кражи данные были недоступны злоумышленникам. VPN позволяет защищать соединение при доступе к интернету, особенно в публичных сетях Wi-Fi, что значительно снижает риск перехвата данных и атак типа "человек посередине", - сказал он.
При этом депутат напомнил, что так работают только добросовестные, "белые" VPN, которые четко соблюдают законодательство РФ
и не дают пользователям обходить блокировку запрещенных в России ресурсов.
"К сожалению, их довольно мало – чаще всего это корпоративные разработки крупных российских компаний", - заключил депутат.