https://ria.ru/20241009/virus-1977306620.html
Стало известно, как можно заразиться вирусом Марбург
Стало известно, как можно заразиться вирусом Марбург - РИА Новости, 09.10.2024
Стало известно, как можно заразиться вирусом Марбург
Заразиться вирусом Марбург можно, употребив немытые овощи и фрукты, заявил инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с "Вечерней Москвой". РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:35
2024-10-09T23:35
2024-10-09T23:38
общество
сергей вознесенский
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заразиться вирусом Марбург можно, употребив немытые овощи и фрукты, заявил инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с "Вечерней Москвой"."Все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом", — отметил он.По словам Вознесенского, передача вируса также возможна путем контакта с зараженным человеком или инфицированным животным.
https://ria.ru/20220721/marburg-1803827932.html
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общество, сергей вознесенский
Общество, Сергей Вознесенский
Стало известно, как можно заразиться вирусом Марбург
Инфекционист Вознесенский заявил о нескольких путях заражения вирусом Марбург