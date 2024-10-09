https://ria.ru/20241009/virus-1977306620.html

Стало известно, как можно заразиться вирусом Марбург

Стало известно, как можно заразиться вирусом Марбург - РИА Новости, 09.10.2024

Стало известно, как можно заразиться вирусом Марбург

Заразиться вирусом Марбург можно, употребив немытые овощи и фрукты, заявил инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с "Вечерней Москвой". РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T23:35

2024-10-09T23:35

2024-10-09T23:38

общество

сергей вознесенский

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Заразиться вирусом Марбург можно, употребив немытые овощи и фрукты, заявил инфекционист Сергей Вознесенский в беседе с "Вечерней Москвой"."Все фрукты и овощи, которые мы покупаем в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это точно минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом", — отметил он.По словам Вознесенского, передача вируса также возможна путем контакта с зараженным человеком или инфицированным животным.

https://ria.ru/20220721/marburg-1803827932.html

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2024

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общество, сергей вознесенский