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Синоптик назвал циклон "Милтон" беспрецедентным - РИА Новости, 09.10.2024
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17:02 09.10.2024 (обновлено: 17:59 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/uragan-1977251667.html
Синоптик назвал циклон "Милтон" беспрецедентным
Синоптик назвал циклон "Милтон" беспрецедентным - РИА Новости, 09.10.2024
Синоптик назвал циклон "Милтон" беспрецедентным
Надвигающийся на Соединенные Штаты циклон "Милтон" может быть беспрецедентных масштабов, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:02
2024-10-09T17:59
в мире
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Надвигающийся на Соединенные Штаты циклон "Милтон" может быть беспрецедентных масштабов, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT."Таких скоростей у урагана раньше не встречалось. Из комплекса скорости и интенсивности опасных влияний ожидается ураган по силе больше, чем ураган "Катрин", обрушившийся в 2005 году", — отметил он.По его словам, урагану могут присвоить шестой уровень опасности. Шувалов полагает, что циклон уже приближается к западному побережью Флориды.Синоптик также не исключил, что этот ураган может служить доказательством того, что из-за глобального потепления частота и мощность подобных природных явлений будет только расти. Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что мощность "Милтон" может в два раза превысить ураганный ветер.Из-за надвигающегося урагана президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде, и поручил предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к суше в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
https://ria.ru/20241009/milton-1977249404.html
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в мире, флорида, сша, тампа, роман вильфанд, джо байден
В мире, Флорида, США, Тампа, Роман Вильфанд, Джо Байден
Синоптик назвал циклон "Милтон" беспрецедентным

Синоптик Шувалов назвал беспрецедентным ожидающийся циклон "Милтон" в США

© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Ураган "Милтон"
Ураган Милтон - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
Ураган "Милтон"
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Надвигающийся на Соединенные Штаты циклон "Милтон" может быть беспрецедентных масштабов, заявил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов в беседе с RT.
"Таких скоростей у урагана раньше не встречалось. Из комплекса скорости и интенсивности опасных влияний ожидается ураган по силе больше, чем ураган "Катрин", обрушившийся в 2005 году", — отметил он.
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По его словам, урагану могут присвоить шестой уровень опасности. Шувалов полагает, что циклон уже приближается к западному побережью Флориды.
Синоптик также не исключил, что этот ураган может служить доказательством того, что из-за глобального потепления частота и мощность подобных природных явлений будет только расти.
Ранее в среду научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил РИА Новости, что мощность "Милтон" может в два раза превысить ураганный ветер.
Из-за надвигающегося урагана президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде, и поручил предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к суше в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит три метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
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В миреФлоридаСШАТампаРоман ВильфандДжо Байден
 
 
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