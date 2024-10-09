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Ураган "Милтон" может стать самым разрушительным в истории, заявил Вильфанд - РИА Новости, 09.10.2024
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12:08 09.10.2024 (обновлено: 23:00 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/uragan-1977150121.html
Ураган "Милтон" может стать самым разрушительным в истории, заявил Вильфанд
Ураган "Милтон" может стать самым разрушительным в истории, заявил Вильфанд - РИА Новости, 09.10.2024
Ураган "Милтон" может стать самым разрушительным в истории, заявил Вильфанд
Надвигающийся на США тропический циклон "Милтон" может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:08
2024-10-09T23:00
сша
гидрометцентр
роман вильфанд
флорида
в мире
джо байден
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Надвигающийся на США тропический циклон "Милтон" может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд."Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое", — сказал он.По его словам, "Милтон" будет мощнее урагана "Иван Грозный" 2004 года и даже "Катрины" 2005-го — самого разрушительного урагана в истории США."Когда ураган выйдет на Флориду, разрушения будут мощнейшие, поэтому сейчас пресечь его выход невозможно, но минимизировать потери — можно. Прежде всего — это спасение жизней, речь идет о миллионах жителей, которых нужно эвакуировать", — добавил синоптик.Президент Джо Байден 7 октября объявил во Флориде чрезвычайную ситуацию из-за приближающегося урагана и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, "Милтон" подойдет к побережью штата 9 или в первой половине дня 10 октября. По оценкам экспертов, он принесет на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа, разрушительные волны, высота которых превысит три метра.
https://ria.ru/20241008/bayden-1977028221.html
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сша, гидрометцентр, роман вильфанд, флорида, в мире, джо байден, россия
США, Гидрометцентр, Роман Вильфанд, Флорида, В мире, Джо Байден, Россия
Ураган "Милтон" может стать самым разрушительным в истории, заявил Вильфанд

Вильфанд: циклон "Милтон" может стать одним из самых разрушительных в истории

© AP Photo / NOAAУраган
Ураган - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / NOAA
Ураган . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Надвигающийся на США тропический циклон "Милтон" может стать одним из самых разрушительных ураганов в истории, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Оценивать нужно будет потом по разрушениям, по скорости, но сейчас, по прогнозу, впечатление именно такое", — сказал он.
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По его словам, "Милтон" будет мощнее урагана "Иван Грозный" 2004 года и даже "Катрины" 2005-го — самого разрушительного урагана в истории США.
«
"Когда ураган выйдет на Флориду, разрушения будут мощнейшие, поэтому сейчас пресечь его выход невозможно, но минимизировать потери — можно. Прежде всего — это спасение жизней, речь идет о миллионах жителей, которых нужно эвакуировать", — добавил синоптик.
Президент Джо Байден 7 октября объявил во Флориде чрезвычайную ситуацию из-за приближающегося урагана и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, "Милтон" подойдет к побережью штата 9 или в первой половине дня 10 октября. По оценкам экспертов, он принесет на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа, разрушительные волны, высота которых превысит три метра.
Ураган Милтон, приближающийся к побережью американского штата Флорида. Спутниковый снимок - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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СШАГидрометцентрРоман ВильфандФлоридаВ миреДжо БайденРоссия
 
 
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