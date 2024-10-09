Рейтинг@Mail.ru
Украинский националист рассказал, как радикалы захватывают храмы УПЦ - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 09.10.2024 (обновлено: 22:48 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/upts-1977303791.html
Украинский националист рассказал, как радикалы захватывают храмы УПЦ
Украинский националист рассказал, как радикалы захватывают храмы УПЦ - РИА Новости, 09.10.2024
Украинский националист рассказал, как радикалы захватывают храмы УПЦ
Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что владеет методикой по захвату храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), утверждает, что его РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T22:42
2024-10-09T22:48
украина
дмитрий корчинский
владимир зеленский
служба безопасности украины
братство
вооруженные силы украины
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154851/12/1548511220_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_cd03199240e927609cd86beaefaf1770.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что владеет методикой по захвату храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), утверждает, что его сторонники активно ее применяют. Корчинский считает, что гораздо эффективнее разобраться с землей, предлагает ее "просто забрать" у УПЦ, Он настаивает, что процесс изъятия земель еще не начался и для запуска этого процесса, как он полагает, именно "общественность должна оказывать давление на местные власти". "Закон (о запрете УПЦ - ред.) ничего существенно не изменит. Здесь должны работать даже не СБУ и правоохранительные органы, а общественность. Мы часто участвуем в переводе храмов в (раскольническую Православную церковь Украины - ред.) ПЦУ, поэтому методики есть. Эти процессы работают, если находится достаточное количество активной общественности", - приводит его слова местное издание Тelegraf. По его словам, за последнее время националисты забрали "достаточно много недвижимости" у УПЦ, для чего создан отдел "Братство". "Это получился высокоэффективный батальон, действующий на вере, совершающий головокружительные операции и действующий в системе ГУР (главное управление разведки МО Украины). И мы считаем, что этот опыт и эту идею можно распространять и дальше, на другие отделы спецслужб и ВСУ", - заявил он. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
https://ria.ru/20241008/ionafan-1976900700.html
https://ria.ru/20241008/ukraina-1976900004.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154851/12/1548511220_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_d526e1e7bdfcea17ea87f69f7e2f4963.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дмитрий корчинский, владимир зеленский, служба безопасности украины, братство, вооруженные силы украины, ситуация вокруг упц
Украина, Дмитрий Корчинский, Владимир Зеленский, Служба безопасности Украины, Братство, Вооруженные силы Украины, Ситуация вокруг УПЦ
Украинский националист рассказал, как радикалы захватывают храмы УПЦ

Националист Корчинский заявил, что владеет методикой захвата храмов УПЦ

© AP Photo / Efrem Lukatsky Софийский собор в Киеве
 Софийский собор в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Софийский собор в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что владеет методикой по захвату храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), утверждает, что его сторонники активно ее применяют.
Корчинский считает, что гораздо эффективнее разобраться с землей, предлагает ее "просто забрать" у УПЦ, Он настаивает, что процесс изъятия земель еще не начался и для запуска этого процесса, как он полагает, именно "общественность должна оказывать давление на местные власти".
Митрополит Тульчинский Ионафан Елецких - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Митрополит УПЦ рассказал, как украинские силовики подделывали улики
8 октября, 10:22
"Закон (о запрете УПЦ - ред.) ничего существенно не изменит. Здесь должны работать даже не СБУ и правоохранительные органы, а общественность. Мы часто участвуем в переводе храмов в (раскольническую Православную церковь Украины - ред.) ПЦУ, поэтому методики есть. Эти процессы работают, если находится достаточное количество активной общественности", - приводит его слова местное издание Тelegraf.
По его словам, за последнее время националисты забрали "достаточно много недвижимости" у УПЦ, для чего создан отдел "Братство".
"Это получился высокоэффективный батальон, действующий на вере, совершающий головокружительные операции и действующий в системе ГУР (главное управление разведки МО Украины). И мы считаем, что этот опыт и эту идею можно распространять и дальше, на другие отделы спецслужб и ВСУ", - заявил он.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.
Сотрудники СБУ у монастыря УПЦ в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Киевские власти могут полностью уничтожить УПЦ, заявил митрополит
8 октября, 10:20
 
УкраинаДмитрий КорчинскийВладимир ЗеленскийСлужба безопасности УкраиныБратствоВооруженные силы УкраиныСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала