https://ria.ru/20241009/upts-1977303791.html

Украинский националист рассказал, как радикалы захватывают храмы УПЦ

Украинский националист рассказал, как радикалы захватывают храмы УПЦ - РИА Новости, 09.10.2024

Украинский националист рассказал, как радикалы захватывают храмы УПЦ

Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что владеет методикой по захвату храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), утверждает, что его РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T22:42

2024-10-09T22:42

2024-10-09T22:48

украина

дмитрий корчинский

владимир зеленский

служба безопасности украины

братство

вооруженные силы украины

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинский националист Дмитрий Корчинский заявил, что владеет методикой по захвату храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ), утверждает, что его сторонники активно ее применяют. Корчинский считает, что гораздо эффективнее разобраться с землей, предлагает ее "просто забрать" у УПЦ, Он настаивает, что процесс изъятия земель еще не начался и для запуска этого процесса, как он полагает, именно "общественность должна оказывать давление на местные власти". "Закон (о запрете УПЦ - ред.) ничего существенно не изменит. Здесь должны работать даже не СБУ и правоохранительные органы, а общественность. Мы часто участвуем в переводе храмов в (раскольническую Православную церковь Украины - ред.) ПЦУ, поэтому методики есть. Эти процессы работают, если находится достаточное количество активной общественности", - приводит его слова местное издание Тelegraf. По его словам, за последнее время националисты забрали "достаточно много недвижимости" у УПЦ, для чего создан отдел "Братство". "Это получился высокоэффективный батальон, действующий на вере, совершающий головокружительные операции и действующий в системе ГУР (главное управление разведки МО Украины). И мы считаем, что этот опыт и эту идею можно распространять и дальше, на другие отделы спецслужб и ВСУ", - заявил он. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата – самую большую общину верующих в стране. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками при поддержке местных властей, при этом "физическому насилию подвергаются священники и миряне, мужчины и женщины". С 23 сентября в стране вступил в силу принятый Радой и подписанный Владимиром Зеленским закон, позволяющий запретить УПЦ.

https://ria.ru/20241008/ionafan-1976900700.html

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украина, дмитрий корчинский, владимир зеленский, служба безопасности украины, братство, вооруженные силы украины, ситуация вокруг упц