https://ria.ru/20241009/unicredit-1977216970.html

Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро

Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро - РИА Новости, 09.10.2024

Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро

Арбитражный суд Москвы по иску АО "Юникредит банк", российской структуры итальянской группы UniCredit, взыскал с немецкого подразделения этой группы UniCredit... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:59

2024-10-09T14:59

2024-10-09T14:59

экономика

россия

москва

unicredit group

юникредит банк

siemens

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Юникредит банк", российской структуры итальянской группы UniCredit, взыскал с немецкого подразделения этой группы UniCredit Bank GmbH более 172,1 миллиона евро (около 18,2 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально в иске, поданном в апреле, были заявлены требования о взыскании задолженности по трем контргарантиям – от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро и от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям. Общая сумма иска превышала 174,9 миллиона евро. Как пояснили представители сторон в суде, российский банк своими гарантиями обеспечивал обязательства концерна Siemens по его контрактам с РЖД на поставку поездов. После отказа Siemens от исполнения контрактов в 2022 году и последующих разбирательств, закончившихся в пользу РЖД, российский "Юникредит банк" произвел выплаты по гарантиям в адрес железнодорожной компании. Затем российский банк в порядке регресса обратился с иском к немецкому UniCredit Bank за выплатами по выданным ему контргарантиям. Суд первой инстанции в среду удовлетворил иск частично, уменьшив заявленные истцом проценты. Кроме того, с ответчика взысканы проценты до даты фактического исполнения обязательств. Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк". Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России за 2023 год составила 665 миллионов евро против 200 миллионов убытка годом ранее. В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский UniCredit по итогам 2022 года исключен из списка глобальных системно значимых банков. В мире на тот момент было 29 таких банков. Siemens в мае 2022 года сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, в том числе концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий с РЖД и расторгнуть контракты поставки и сервисные договоры на техническое обслуживание ранее поставленных поездов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, москва, unicredit group, юникредит банк, siemens