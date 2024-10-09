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Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро - РИА Новости, 09.10.2024
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14:59 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/unicredit-1977216970.html
Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро
Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро - РИА Новости, 09.10.2024
Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро
Арбитражный суд Москвы по иску АО "Юникредит банк", российской структуры итальянской группы UniCredit, взыскал с немецкого подразделения этой группы UniCredit... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:59
2024-10-09T14:59
экономика
россия
москва
unicredit group
юникредит банк
siemens
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Юникредит банк", российской структуры итальянской группы UniCredit, взыскал с немецкого подразделения этой группы UniCredit Bank GmbH более 172,1 миллиона евро (около 18,2 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально в иске, поданном в апреле, были заявлены требования о взыскании задолженности по трем контргарантиям – от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро и от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям. Общая сумма иска превышала 174,9 миллиона евро. Как пояснили представители сторон в суде, российский банк своими гарантиями обеспечивал обязательства концерна Siemens по его контрактам с РЖД на поставку поездов. После отказа Siemens от исполнения контрактов в 2022 году и последующих разбирательств, закончившихся в пользу РЖД, российский "Юникредит банк" произвел выплаты по гарантиям в адрес железнодорожной компании. Затем российский банк в порядке регресса обратился с иском к немецкому UniCredit Bank за выплатами по выданным ему контргарантиям. Суд первой инстанции в среду удовлетворил иск частично, уменьшив заявленные истцом проценты. Кроме того, с ответчика взысканы проценты до даты фактического исполнения обязательств. Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк". Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России за 2023 год составила 665 миллионов евро против 200 миллионов убытка годом ранее. В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский UniCredit по итогам 2022 года исключен из списка глобальных системно значимых банков. В мире на тот момент было 29 таких банков. Siemens в мае 2022 года сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, в том числе концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий с РЖД и расторгнуть контракты поставки и сервисные договоры на техническое обслуживание ранее поставленных поездов.
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экономика, россия, москва, unicredit group, юникредит банк, siemens
Экономика, Россия, Москва, UniCredit Group, ЮниКредит Банк, Siemens
Суд в Москве взыскал с немецкого UniCredit Bank более 172 миллионов евро

Суд взыскал с немецкого UniCredit Bank 172 млн евро в пользу "Юникредит банка"

© РИА Новости / Андрей ВолковАрбитражный суд Москвы
Арбитражный суд Москвы - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Андрей Волков
Арбитражный суд Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску АО "Юникредит банк", российской структуры итальянской группы UniCredit, взыскал с немецкого подразделения этой группы UniCredit Bank GmbH более 172,1 миллиона евро (около 18,2 миллиарда рублей по текущему курсу), передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Изначально в иске, поданном в апреле, были заявлены требования о взыскании задолженности по трем контргарантиям – от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро и от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям. Общая сумма иска превышала 174,9 миллиона евро.
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Как пояснили представители сторон в суде, российский банк своими гарантиями обеспечивал обязательства концерна Siemens по его контрактам с РЖД на поставку поездов. После отказа Siemens от исполнения контрактов в 2022 году и последующих разбирательств, закончившихся в пользу РЖД, российский "Юникредит банк" произвел выплаты по гарантиям в адрес железнодорожной компании.
Затем российский банк в порядке регресса обратился с иском к немецкому UniCredit Bank за выплатами по выданным ему контргарантиям. Суд первой инстанции в среду удовлетворил иск частично, уменьшив заявленные истцом проценты. Кроме того, с ответчика взысканы проценты до даты фактического исполнения обязательств.
Итальянская банковская группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк". Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы Unicredit в России за 2023 год составила 665 миллионов евро против 200 миллионов убытка годом ранее. В ноябре 2023 года сообщалось, что итальянский UniCredit по итогам 2022 года исключен из списка глобальных системно значимых банков. В мире на тот момент было 29 таких банков.
Siemens в мае 2022 года сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, в том числе концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий с РЖД и расторгнуть контракты поставки и сервисные договоры на техническое обслуживание ранее поставленных поездов.
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