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Более 5,6 тысячи ульяновских домовладений провели газ по соцпрограмме - РИА Новости, 09.10.2024
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Иллюстрация - Ульяновская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ульяновская область
 
14:38 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ulyanovskaya-oblast-1977207044.html
Более 5,6 тысячи ульяновских домовладений провели газ по соцпрограмме
Более 5,6 тысячи ульяновских домовладений провели газ по соцпрограмме - РИА Новости, 09.10.2024
Более 5,6 тысячи ульяновских домовладений провели газ по соцпрограмме
Благодаря социальной газификации жители более 5,6 тысячи домовладений Ульяновской области провели природный газ, сообщает пресс-служба губернатора и... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:38
2024-10-09T14:38
ульяновская область
ульяновская область
россия
алексей русских
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Благодаря социальной газификации жители более 5,6 тысячи домовладений Ульяновской области провели природный газ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. В ходе рабочей встречи, которая состоялась на полях Петербургского международного газового форума, губернатор Алексей Русских и генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили актуальные вопросы газификации региона. "Президент страны Владимир Путин определил газификацию одним из приоритетов работы для всех уровней власти. Так как именно эта отрасль является драйвером для развития сельских территорий и промышленного производства, основой для создания комфортных условий жизни на селе. Поэтому для нас крайне важно конструктивное взаимодействие с компанией "Газпром", с которой мы сейчас совместно реализуем программу развития газоснабжения и газификации Ульяновской области на 2021-2025 годы. В настоящее время в регионе газифицировано 512 населенных пунктов. Уровень газификации достиг 80% и с каждым годом мы наращиваем этот показатель", - цитирует пресс-служба Русских. Программа развития газоснабжения и газификации Ульяновской области на 2021-2025 годы предусматривает строительство 27 межпоселковых газопроводов, которые позволят газифицировать более 100 населенных пунктов. Только в текущем году планируется газифицировать 29 населенных пунктов. Также стороны обсудили реализацию поручения президента РФ о строительстве газопроводов до границ земельных участков домовладений без привлечения средств жителей в рамках социальной догазификации. В настоящее время в регионе принята 9251 заявка на участие в этой программе. По 9043 заявкам заключены договоры, по 8005 договорам построены газопроводы-отводы до границ земельных участков потребителей. В результате выполненной работы жители 5620 домовладений пользуются природным газом. В 2024 году в Ульяновской области продолжается программа по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на прокладку сетей внутри земельного участка и приобретение газового оборудования. В этом году список категорий льготников был расширен и в него включены участники СВО и члены их семей, инвалиды 1 группы и лица, осуществляющие уход за детьми - инвалидами. На 1 октября субсидии получили 163 льготника на общую сумму 16,3 миллиона рублей. Кроме того, в этом году за счет областного бюджета 382 семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили адресную материальную помощь на сумму 13 миллионов рублей.
https://ria.ru/20241005/uchilische-1976508827.html
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ульяновская область, россия, алексей русских, газпром
Ульяновская область, Ульяновская область, Россия, Алексей Русских, Газпром

Более 5,6 тысячи ульяновских домовладений провели газ по соцпрограмме

© Fotolia / myskina6Вид Ульяновска
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Fotolia / myskina6
Вид Ульяновска. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Благодаря социальной газификации жители более 5,6 тысячи домовладений Ульяновской области провели природный газ, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
В ходе рабочей встречи, которая состоялась на полях Петербургского международного газового форума, губернатор Алексей Русских и генеральный директор компании "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов обсудили актуальные вопросы газификации региона.
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"Президент страны Владимир Путин определил газификацию одним из приоритетов работы для всех уровней власти. Так как именно эта отрасль является драйвером для развития сельских территорий и промышленного производства, основой для создания комфортных условий жизни на селе. Поэтому для нас крайне важно конструктивное взаимодействие с компанией "Газпром", с которой мы сейчас совместно реализуем программу развития газоснабжения и газификации Ульяновской области на 2021-2025 годы. В настоящее время в регионе газифицировано 512 населенных пунктов. Уровень газификации достиг 80% и с каждым годом мы наращиваем этот показатель", - цитирует пресс-служба Русских.
Программа развития газоснабжения и газификации Ульяновской области на 2021-2025 годы предусматривает строительство 27 межпоселковых газопроводов, которые позволят газифицировать более 100 населенных пунктов. Только в текущем году планируется газифицировать 29 населенных пунктов.
Также стороны обсудили реализацию поручения президента РФ о строительстве газопроводов до границ земельных участков домовладений без привлечения средств жителей в рамках социальной догазификации. В настоящее время в регионе принята 9251 заявка на участие в этой программе. По 9043 заявкам заключены договоры, по 8005 договорам построены газопроводы-отводы до границ земельных участков потребителей. В результате выполненной работы жители 5620 домовладений пользуются природным газом.
В 2024 году в Ульяновской области продолжается программа по предоставлению субсидий льготным категориям граждан на прокладку сетей внутри земельного участка и приобретение газового оборудования. В этом году список категорий льготников был расширен и в него включены участники СВО и члены их семей, инвалиды 1 группы и лица, осуществляющие уход за детьми - инвалидами. На 1 октября субсидии получили 163 льготника на общую сумму 16,3 миллиона рублей. Кроме того, в этом году за счет областного бюджета 382 семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получили адресную материальную помощь на сумму 13 миллионов рублей.
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