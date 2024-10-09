https://ria.ru/20241009/ukraina-1977276017.html

На Украине приостановили порядок бронирования от мобилизации, пишут СМИ

На Украине приостановили порядок бронирования от мобилизации, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024

На Украине приостановили порядок бронирования от мобилизации, пишут СМИ

Кабинет министров Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября, сообщает в среду украинское издание The Page. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:05

2024-10-09T19:05

2024-10-09T19:05

специальная военная операция на украине

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Кабинет министров Украины приостанавливает действие нынешнего порядка бронирования от мобилизации до 15 ноября, сообщает в среду украинское издание The Page. Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины в мае сообщало, что введены новые критерии для предприятий ОПК, которые могут предоставить "бронь" от мобилизации своим сотрудникам. Согласно документу, изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности. "Минэкономики вместе с минобороны, другими заинтересованными органами решили подготовить и внести изменения относительно бронирования работников в установленном порядке для рассмотрения на заседании правительства проект решения кабинета министров. Решение предполагает приостановление до 15 ноября 2024 года действия положений критериев и порядка, по которым осуществляется определение критически важными предприятия, учреждения и организации", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания. Кроме того, документом предполагается аннулирование военнообязанным отсрочек от призыва на военную службу во время мобилизации в случае выявления фактов необоснованного бронирования. Согласно опубликованному изданием документу, с 15 ноября планируется проведение аудита предприятий, которые получили право на бронирование. До 20 ноября отчет по этому аудиту должен получить кабмин. Органам власти предписывается "до урегулирования указанных вопросов воздержаться от принятия решений о признании предприятий, учреждений, организаций критически важными для функционирования экономики и обеспечение жизнедеятельности населения в особый период". Позднее издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в украинском правительстве сообщило, что приостановка бронирования от мобилизации связана с недовольством Владимира Зеленского. "(Зеленский – ред.) был на совещании (кабмина - ред.). Возмущался, что забронировали 1,5 миллиона", - приводит издание слова источника. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241008/vsu-1976883470.html

https://ria.ru/20241004/mobilizatsiya-1976316226.html

https://ria.ru/20241002/ukraina-1975963796.html

украина

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украина, владимир зеленский