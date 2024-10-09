Рейтинг@Mail.ru
Швейцария выделит 35 миллионов долларов на разминирование Украины - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977198724.html
Швейцария выделит 35 миллионов долларов на разминирование Украины
Швейцария выделит 35 миллионов долларов на разминирование Украины - РИА Новости, 09.10.2024
Швейцария выделит 35 миллионов долларов на разминирование Украины
Швейцария выделит еще 35 миллионов долларов до 2027 года на разминирование Украины в дополнение к 116 миллионам долларов, уже выделенным на эти цели в 2023... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:20
2024-10-09T14:20
специальная военная операция на украине
швейцария
берн (кантон)
украина
евросоюз
нато
центральный банк рф (цб рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Швейцария выделит еще 35 миллионов долларов до 2027 года на разминирование Украины в дополнение к 116 миллионам долларов, уже выделенным на эти цели в 2023 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В сентябре Берн заявил, что совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны. "Федеральный совет 9 октября 2024 года решил предоставить швейцарскому фонду разминирования, базирующемуся в Женеве, финансирование в размере 30 миллионов франков (около 35 миллионов долларов - ред.) до 2027 года для его работы на Украине. Таким образом, Федеральный совет подчеркивает важность гуманитарного разминирования для восстановления Украины", - сказано в документе. Власти напоминают, что в сентябре 2023 года Швейцария уже выделила на эти цели около 116 миллионов долларов на период с 2024 по 2027 год. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
https://ria.ru/20241006/niderlandy-1976654452.html
https://ria.ru/20241005/shvetsija-1976507667.html
швейцария
берн (кантон)
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
швейцария, берн (кантон), украина, евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Швейцария, Берн (кантон), Украина, Евросоюз, НАТО, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире
Швейцария выделит 35 миллионов долларов на разминирование Украины

Швейцария выделит 35 миллионов долларов до 2027 года на разминирование Украины

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Швейцария выделит еще 35 миллионов долларов до 2027 года на разминирование Украины в дополнение к 116 миллионам долларов, уже выделенным на эти цели в 2023 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны.
В сентябре Берн заявил, что совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны.
Города мира. Амстердам - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Нидерланды выделят 400 миллионов евро на разработку БПЛА для Украины
6 октября, 21:43
"Федеральный совет 9 октября 2024 года решил предоставить швейцарскому фонду разминирования, базирующемуся в Женеве, финансирование в размере 30 миллионов франков (около 35 миллионов долларов - ред.) до 2027 года для его работы на Украине. Таким образом, Федеральный совет подчеркивает важность гуманитарного разминирования для восстановления Украины", - сказано в документе.
Власти напоминают, что в сентябре 2023 года Швейцария уже выделила на эти цели около 116 миллионов долларов на период с 2024 по 2027 год.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Здание Министерства иностранных дел Швеции - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Швеция выделит восемь миллионов долларов на гумпомощь Ливану
5 октября, 13:18
 
Специальная военная операция на УкраинеШвейцарияБерн (кантон)УкраинаЕвросоюзНАТОЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала