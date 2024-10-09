https://ria.ru/20241009/ukraina-1977198724.html

Швейцария выделит 35 миллионов долларов на разминирование Украины

Швейцария выделит 35 миллионов долларов на разминирование Украины - РИА Новости, 09.10.2024

Швейцария выделит 35 миллионов долларов на разминирование Украины

Швейцария выделит еще 35 миллионов долларов до 2027 года на разминирование Украины в дополнение к 116 миллионам долларов, уже выделенным на эти цели в 2023... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:20

2024-10-09T14:20

2024-10-09T14:20

специальная военная операция на украине

швейцария

берн (кантон)

украина

евросоюз

нато

центральный банк рф (цб рф)

в мире

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ЖЕНЕВА, 9 окт – РИА Новости. Швейцария выделит еще 35 миллионов долларов до 2027 года на разминирование Украины в дополнение к 116 миллионам долларов, уже выделенным на эти цели в 2023 году, говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны. В сентябре Берн заявил, что совместно с Украиной проведет 17-18 октября в Лозанне международную конференцию высокого уровня по разминированию страны. "Федеральный совет 9 октября 2024 года решил предоставить швейцарскому фонду разминирования, базирующемуся в Женеве, финансирование в размере 30 миллионов франков (около 35 миллионов долларов - ред.) до 2027 года для его работы на Украине. Таким образом, Федеральный совет подчеркивает важность гуманитарного разминирования для восстановления Украины", - сказано в документе. Власти напоминают, что в сентябре 2023 года Швейцария уже выделила на эти цели около 116 миллионов долларов на период с 2024 по 2027 год. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,45 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.

https://ria.ru/20241006/niderlandy-1976654452.html

https://ria.ru/20241005/shvetsija-1976507667.html

швейцария

берн (кантон)

украина

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швейцария, берн (кантон), украина, евросоюз, нато, центральный банк рф (цб рф), в мире