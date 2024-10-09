Украинский инструктор пожаловался на отсутствие мотивации у военных
Postimees: украинский военный инструктор заявил, что солдаты на фронте устали
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Украинский военный инструктор заявил эстонскому изданию Postimees, что солдаты на фронте устали и их мотивация "начинает угасать".
"На фронте очень-очень много солдат, которым срочно нужен отдых. Если слишком долго воевать, мотивация начинает угасать", - приводит издание слова инструктора с позывным "Либер".
Кроме того, он пожаловался не нехватку времени для подготовки солдат ВСУ. По его словам, новые украинские военные проходят базовую подготовку за один месяц, за это время они успевают освоить лишь минимум. "Для нормальной подготовки пехотинца требуется не менее шести месяцев. Но у нас нет этого времени. Реальность такова, что мы не можем готовить солдат дольше", - заявил он.
Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что продолжительность базовой подготовки для мобилизованных на Украине планируют увеличить, кроме того, может появиться и школа инструкторов.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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