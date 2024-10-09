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СМИ рассказали, в каком случае Запад может увеличить помощь Украине - РИА Новости, 09.10.2024
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12:54 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977159044.html
СМИ рассказали, в каком случае Запад может увеличить помощь Украине
СМИ рассказали, в каком случае Запад может увеличить помощь Украине - РИА Новости, 09.10.2024
СМИ рассказали, в каком случае Запад может увеличить помощь Украине
Помощь Украине со стороны Запада слабеет, стимулом может послужить победа на выборах экс-президента США Дональда Трампа или падение украинского фронта, пишет в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T12:54
2024-10-09T12:54
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Помощь Украине со стороны Запада слабеет, стимулом может послужить победа на выборах экс-президента США Дональда Трампа или падение украинского фронта, пишет в колонке для газеты Guardian старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор. "В коридорах Брюсселя царит все более тревожное ощущение, что политическое желание помочь Украине... угасает по обе стороны Атлантики. Один высокопоставленный западный чиновник сказал мне, что может потребоваться еще один шок... чтобы встряхнуть западные страны и вывести их из состояния уныния", - пишет автор статьи со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника. Тейлор считает, что как победа Трампа на выборах, так и падение фронта станут катастрофой для Киева. Как отмечается в статье, Украина, ежедневно несущая потери на фронте, вряд ли может позволить себе ждать очередного шока, чтобы встряхнуть западные правительства. При этом автор статьи призывает дать Киеву разрешение наносить удары вглубь территории РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет в том, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по ее территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся". Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и провоцируют его эскалацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240930/ukraina-1975509500.html
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РИА Новости
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россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, нато, вооруженные силы украины
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО, Вооруженные силы Украины
СМИ рассказали, в каком случае Запад может увеличить помощь Украине

Тейлор: помощь Запада Украине стимулирует победа Трампа или крах на фронте

© Фото : public domain/Spc. Joshua LeonardУкраинские бронетранспортеры
Украинские бронетранспортеры - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : public domain/Spc. Joshua Leonard
Украинские бронетранспортеры . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Помощь Украине со стороны Запада слабеет, стимулом может послужить победа на выборах экс-президента США Дональда Трампа или падение украинского фронта, пишет в колонке для газеты Guardian старший приглашенный научный сотрудник аналитического Европейского политического центра (EPC) Пол Тейлор.
"В коридорах Брюсселя царит все более тревожное ощущение, что политическое желание помочь Украине... угасает по обе стороны Атлантики. Один высокопоставленный западный чиновник сказал мне, что может потребоваться еще один шок... чтобы встряхнуть западные страны и вывести их из состояния уныния", - пишет автор статьи со ссылкой на высокопоставленного западного чиновника.
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30 сентября, 13:45
Тейлор считает, что как победа Трампа на выборах, так и падение фронта станут катастрофой для Киева. Как отмечается в статье, Украина, ежедневно несущая потери на фронте, вряд ли может позволить себе ждать очередного шока, чтобы встряхнуть западные правительства.
При этом автор статьи призывает дать Киеву разрешение наносить удары вглубь территории РФ.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет в том, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории РФ с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по ее территории, отмечал, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
Россия считает, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и провоцируют его эскалацию. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
Кандидат в президенты от Республиканской партии, бывший президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Трамп оценил общий объем внешней помощи Украине
8 октября, 02:35
 
РоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинДмитрий ПесковНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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