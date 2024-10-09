Рейтинг@Mail.ru
В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977139411.html
В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ
В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ
Европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает в конфликте, источники в НАТО, в свою очередь, опасаются последствий, пишет британский журнал... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:37
2024-10-09T11:37
в мире
украина
россия
киев
денис пушилин
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:191:2049:1343_1920x0_80_0_0_99890f3e63c725cc2b7a32aadc4bb8bd.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает в конфликте, источники в НАТО, в свою очередь, опасаются последствий, пишет британский журнал Prospect. "Европейские чиновники в сфере безопасности полагают, что Украина медленно проигрывает... Источники в НАТО обеспокоены тем, что... украинцы цепляются за территорию, это может означать непредсказуемое насилие в партизанском стиле", - говорится в сообщении издания. При этом, отмечает журнал, западные чиновники опасаются, что европейские лидеры на фоне политической и экономической нестабильности начинают испытывать усталость от темы Украины. Минобороны России 3 октября сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия.
https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976793716.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976715810_0:0:1817:1363_1920x0_80_0_0_a5266fd97d14ea2352585d90f97d0a44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, денис пушилин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Денис Пушилин, НАТО, Евросоюз
В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ

Prospect: европейские чиновники считают, что Украина проигрывает в конфликте

© Фото : public domain/Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : public domain/Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает в конфликте, источники в НАТО, в свою очередь, опасаются последствий, пишет британский журнал Prospect.
"Европейские чиновники в сфере безопасности полагают, что Украина медленно проигрывает... Источники в НАТО обеспокоены тем, что... украинцы цепляются за территорию, это может означать непредсказуемое насилие в партизанском стиле", - говорится в сообщении издания.
При этом, отмечает журнал, западные чиновники опасаются, что европейские лидеры на фоне политической и экономической нестабильности начинают испытывать усталость от темы Украины.
Минобороны России 3 октября сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
"Подняли мятеж". Стало известно, что произошло после взятия Угледара
7 октября, 15:33
 
В миреУкраинаРоссияКиевДенис ПушилинНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала