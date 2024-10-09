https://ria.ru/20241009/ukraina-1977139411.html

В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ

В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024

В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ

Европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает в конфликте, источники в НАТО, в свою очередь, опасаются последствий, пишет британский журнал... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:37

2024-10-09T11:37

2024-10-09T11:37

в мире

украина

россия

киев

денис пушилин

нато

евросоюз

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает в конфликте, источники в НАТО, в свою очередь, опасаются последствий, пишет британский журнал Prospect. "Европейские чиновники в сфере безопасности полагают, что Украина медленно проигрывает... Источники в НАТО обеспокоены тем, что... украинцы цепляются за территорию, это может означать непредсказуемое насилие в партизанском стиле", - говорится в сообщении издания. При этом, отмечает журнал, западные чиновники опасаются, что европейские лидеры на фоне политической и экономической нестабильности начинают испытывать усталость от темы Украины. Минобороны России 3 октября сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия.

https://ria.ru/20241007/spetsoperatsiya-1976793716.html

украина

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в мире, украина, россия, киев, денис пушилин, нато, евросоюз