https://ria.ru/20241009/ukraina-1977139411.html
В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ
В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ - РИА Новости, 09.10.2024
В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ
Европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает в конфликте, источники в НАТО, в свою очередь, опасаются последствий, пишет британский журнал... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:37
2024-10-09T11:37
2024-10-09T11:37
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что Киев медленно проигрывает в конфликте, источники в НАТО, в свою очередь, опасаются последствий, пишет британский журнал Prospect. "Европейские чиновники в сфере безопасности полагают, что Украина медленно проигрывает... Источники в НАТО обеспокоены тем, что... украинцы цепляются за территорию, это может означать непредсказуемое насилие в партизанском стиле", - говорится в сообщении издания. При этом, отмечает журнал, западные чиновники опасаются, что европейские лидеры на фоне политической и экономической нестабильности начинают испытывать усталость от темы Украины. Минобороны России 3 октября сообщило, что в результате решительных действий подразделения группировки войск "Восток" взят под контроль Угледар. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, потеря Украиной Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь ВС РФ смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Пушилин также отмечал, что под контроль российских военных перешли и многокилометровые подземные укрытия.
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в мире, украина, россия, киев, денис пушилин, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Киев, Денис Пушилин, НАТО, Евросоюз
В ЕС считают, что Украина медленно проигрывает в конфликте, пишут СМИ
Prospect: европейские чиновники считают, что Украина проигрывает в конфликте