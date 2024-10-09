В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России
NYT: военные ВС России тактикой окружения заставляют ВСУ отступать
Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные тактикой окружения заставляют ВСУ отступать, пишет New York Times со ссылкой на мнение военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади.
"Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы вынудить украинские войска отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне <…> чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю", — говорится в публикации.
"Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы вынудить украинские войска отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне <…> чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Угледар пал, попав в клещи, что вынудило украинских военных, оставшихся все еще в городе, быстро отступить, так как российские военные атаковали с трех направлений.
Третьего октября Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
Третьего октября Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.