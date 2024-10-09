https://ria.ru/20241009/ukraina-1977095171.html

В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России

В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России - РИА Новости, 09.10.2024

В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России

Российские военные тактикой окружения заставляют ВСУ отступать, пишет New York Times со ссылкой на мнение военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T09:22

2024-10-09T09:22

2024-10-09T13:57

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные тактикой окружения заставляют ВСУ отступать, пишет New York Times со ссылкой на мнение военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади. "Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы вынудить украинские войска отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне <…> чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Угледар пал, попав в клещи, что вынудило украинских военных, оставшихся все еще в городе, быстро отступить, так как российские военные атаковали с трех направлений. Третьего октября Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html

https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар, россия