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В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 09.10.2024 (обновлено: 13:57 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/ukraina-1977095171.html
В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России
В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России - РИА Новости, 09.10.2024
В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России
Российские военные тактикой окружения заставляют ВСУ отступать, пишет New York Times со ссылкой на мнение военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T09:22
2024-10-09T13:57
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
угледар
россия
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные тактикой окружения заставляют ВСУ отступать, пишет New York Times со ссылкой на мнение военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади. "Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы вынудить украинские войска отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне &lt;…&gt; чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю", — говорится в публикации. В статье отмечается, что Угледар пал, попав в клещи, что вынудило украинских военных, оставшихся все еще в городе, быстро отступить, так как российские военные атаковали с трех направлений. Третьего октября Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
https://ria.ru/20241009/kharris-1977091661.html
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донецкая народная республика
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, угледар, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Угледар, Россия
В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России

NYT: военные ВС России тактикой окружения заставляют ВСУ отступать

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артдивизиона ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские военные тактикой окружения заставляют ВСУ отступать, пишет New York Times со ссылкой на мнение военных аналитиков Паси Паройнена и Франца-Штефана Гади.

"Российские войска все чаще используют тактику окружения, чтобы вынудить украинские войска отступить. Они прорываются через слабые места в украинской обороне <…> чтобы окружить украинские позиции, прежде чем затянуть петлю", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что Угледар пал, попав в клещи, что вынудило украинских военных, оставшихся все еще в городе, быстро отступить, так как российские военные атаковали с трех направлений.

Третьего октября Минобороны сообщило, что российские подразделения взяли под контроль Угледар в ДНР. Город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаУгледарРоссия
 
 
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