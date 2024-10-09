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Источник: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, есть погибшие - РИА Новости, 09.10.2024
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23:20 09.10.2024 (обновлено: 23:47 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/udary-1977305887.html
Источник: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, есть погибшие
Источник: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, есть погибшие - РИА Новости, 09.10.2024
Источник: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, есть погибшие
Израильские ВВС атаковали центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана, семь человек погибли, сообщил РИА Новости полевой источник. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:20
2024-10-09T23:47
ливан
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
тель-авив
хасан насрулла
хезболла
хамас
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БЕЙРУТ, 9 окт — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана, семь человек погибли, сообщил РИА Новости полевой источник."Семь человек погибли в результате авиаудара по центру гражданской обороны в поселении Даргайя в округе Тира", — сказал собеседник агентства.По его данным, удар пришелся по церковному залу, где находились спасатели.В среду вечером израильская авиация атаковала пункт временного размещения беженцев в поселении Вардания в районе аль-Харруб на юге Ливана. Как рассказал РИА Новости сотрудник службы спасения, принимающий участие в поисковой операции, погибли как минимум шесть человек, еще 15 пострадали.С момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года "Хезболла" ежедневно обстреливает еврейское государство реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере страны погибли десятки мирных жителей. В шиитском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся с окончанием войны в секторе Газа.Израиль эвакуировал десятки тысяч жителей вглубь своей территории и начал наносить ответные удары по объектам "Хезболлы". Более миллиона ливанцев стали беженцами.Кроме того, с 23 сентября ЦАХАЛ проводит массированные бомбардировки объектов шиитского движения, в которых погибли ее лидеры, включая генсека Хасана Насруллу. Первого октября израильские войска начали наземную операцию. В Тель-Авиве главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.По мнению наблюдателей, с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.
https://ria.ru/20241009/livan-1977267320.html
https://ria.ru/20241008/izrail-1977005435.html
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Последствия удара израильской авиации по пункту размещения беженцев в Ливане
Израильская авиация нанесла удар по пункту временного размещения беженцев в районе Аль-Харруб на юге Ливана в результате шесть человек погибли и 15 получили ранения, сообщил РИА Новости сотрудник службы спасения.
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ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, тель-авив, хасан насрулла, хезболла, хамас
Ливан, Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Тель-Авив, Хасан Насрулла, Хезболла, ХАМАС
Источник: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, есть погибшие

ВВС Израиля ударили по центру службы спасения на юге Ливана, погибли 7 человек

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкЛиван
Ливан - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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БЕЙРУТ, 9 окт — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана, семь человек погибли, сообщил РИА Новости полевой источник.
"Семь человек погибли в результате авиаудара по центру гражданской обороны в поселении Даргайя в округе Тира", сказал собеседник агентства.
Удар по Бейруту - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Ливане назвали число погибших с начала израильских ударов
Вчера, 18:15
По его данным, удар пришелся по церковному залу, где находились спасатели.
В среду вечером израильская авиация атаковала пункт временного размещения беженцев в поселении Вардания в районе аль-Харруб на юге Ливана. Как рассказал РИА Новости сотрудник службы спасения, принимающий участие в поисковой операции, погибли как минимум шесть человек, еще 15 пострадали.
С момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года "Хезболла" ежедневно обстреливает еврейское государство реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере страны погибли десятки мирных жителей. В шиитском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся с окончанием войны в секторе Газа.
Израиль эвакуировал десятки тысяч жителей вглубь своей территории и начал наносить ответные удары по объектам "Хезболлы". Более миллиона ливанцев стали беженцами.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Израиль нанес удар по главному водоканалу на юге Ливана
8 октября, 15:59
Кроме того, с 23 сентября ЦАХАЛ проводит массированные бомбардировки объектов шиитского движения, в которых погибли ее лидеры, включая генсека Хасана Насруллу. Первого октября израильские войска начали наземную операцию.
В Тель-Авиве главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.
По мнению наблюдателей, с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
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ЛиванИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреТель-АвивХасан НасруллаХезболлаХАМАС
 
 
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