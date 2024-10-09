https://ria.ru/20241009/udary-1977305887.html

Источник: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, есть погибшие

Источник: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, есть погибшие - РИА Новости, 09.10.2024

Источник: Израиль ударил по центру службы спасения в Ливане, есть погибшие

Израильские ВВС атаковали центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана, семь человек погибли, сообщил РИА Новости полевой источник. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T23:20

2024-10-09T23:20

2024-10-09T23:47

ливан

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

тель-авив

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БЕЙРУТ, 9 окт — РИА Новости. Израильские ВВС атаковали центр службы спасения в поселении Даргайя на юге Ливана, семь человек погибли, сообщил РИА Новости полевой источник."Семь человек погибли в результате авиаудара по центру гражданской обороны в поселении Даргайя в округе Тира", — сказал собеседник агентства.По его данным, удар пришелся по церковному залу, где находились спасатели.В среду вечером израильская авиация атаковала пункт временного размещения беженцев в поселении Вардания в районе аль-Харруб на юге Ливана. Как рассказал РИА Новости сотрудник службы спасения, принимающий участие в поисковой операции, погибли как минимум шесть человек, еще 15 пострадали.С момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года "Хезболла" ежедневно обстреливает еврейское государство реактивными снарядами, ракетами и беспилотниками. На севере страны погибли десятки мирных жителей. В шиитском движении это объясняют солидарностью с палестинским народом и заявляют, что обстрелы прекратятся с окончанием войны в секторе Газа.Израиль эвакуировал десятки тысяч жителей вглубь своей территории и начал наносить ответные удары по объектам "Хезболлы". Более миллиона ливанцев стали беженцами.Кроме того, с 23 сентября ЦАХАЛ проводит массированные бомбардировки объектов шиитского движения, в которых погибли ее лидеры, включая генсека Хасана Насруллу. Первого октября израильские войска начали наземную операцию. В Тель-Авиве главной целью военной кампании называют создание условий для возвращения домой 60 тысяч жителей севера, которые были вынуждены эвакуироваться из-за обстрелов, начатых "Хезболлой" год назад в поддержку ХАМАС.По мнению наблюдателей, с такой интенсивностью Израиль не атаковал Ливан со времен второй ливанской войны 2006 года.

https://ria.ru/20241009/livan-1977267320.html

https://ria.ru/20241008/izrail-1977005435.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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Последствия удара израильской авиации по пункту размещения беженцев в Ливане Израильская авиация нанесла удар по пункту временного размещения беженцев в районе Аль-Харруб на юге Ливана в результате шесть человек погибли и 15 получили ранения, сообщил РИА Новости сотрудник службы спасения. 2024-10-09T23:20 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ливан, израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, тель-авив, хасан насрулла, хезболла, хамас