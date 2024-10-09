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МИД России осудил израильский удар по дому в Дамаске - РИА Новости, 09.10.2024
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14:55 09.10.2024 (обновлено: 15:02 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/udar-1977215569.html
МИД России осудил израильский удар по дому в Дамаске
МИД России осудил израильский удар по дому в Дамаске - РИА Новости, 09.10.2024
МИД России осудил израильский удар по дому в Дамаске
Россия решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:55
2024-10-09T15:02
россия
дамаск (город)
израиль
украинский демократический альянс за реформы (удар)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
мария захарова
сша
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотела бы прокомментировать очередной израильский удар по Дамаску, он имел место вчера вечером. В очередной раз Израиль грубо нарушил суверенитет Сирии и нанес удар по многоэтажному жилому дому в густонаселенном районе Дамаска", - сказала Захарова.Она выразила осуждение в связи с этим ударом."Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью этой атаки, она совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизменным жертвам среди ни в чем не повинных людей. Возмутительно, что подобные действия превратились, буквально, в рутинную практику, применяемую к Сирии, Ливану, сектору Газа. Мы вновь призываем израильскую сторону к уважению суверенитета государств и следованию базовым нормам международного права", - добавила Захарова.Ранее сирийский полевой источник сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами. Корреспондент РИА Новости передавал, что атаке ВВС Израиля подверглось также здание в районе Маззе в центре Дамаска. В результате удара по жилому многоэтажному зданию есть погибшие и раненые. Газета New York Times, со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
россия
дамаск (город)
израиль
сша
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россия, дамаск (город), израиль, украинский демократический альянс за реформы (удар), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире, мария захарова, сша, дейр-эз-зор (мухафаза), хезболла
Россия, Дамаск (город), Израиль, Украинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире, Мария Захарова, США, Дейр-эз-Зор (мухафаза), Хезболла
МИД России осудил израильский удар по дому в Дамаске

Захарова: РФ решительно осуждает израильский удар по дому в Дамаске

© РИА НовостиПоследствия израильного удара по зданию в центральном районе Дамаска
Последствия израильного удара по зданию в центральном районе Дамаска - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости
Последствия израильного удара по зданию в центральном районе Дамаска
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы прокомментировать очередной израильский удар по Дамаску, он имел место вчера вечером. В очередной раз Израиль грубо нарушил суверенитет Сирии и нанес удар по многоэтажному жилому дому в густонаселенном районе Дамаска", - сказала Захарова.
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Она выразила осуждение в связи с этим ударом.
"Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью этой атаки, она совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизменным жертвам среди ни в чем не повинных людей. Возмутительно, что подобные действия превратились, буквально, в рутинную практику, применяемую к Сирии, Ливану, сектору Газа. Мы вновь призываем израильскую сторону к уважению суверенитета государств и следованию базовым нормам международного права", - добавила Захарова.
Ранее сирийский полевой источник сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами. Корреспондент РИА Новости передавал, что атаке ВВС Израиля подверглось также здание в районе Маззе в центре Дамаска. В результате удара по жилому многоэтажному зданию есть погибшие и раненые. Газета New York Times, со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.
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РоссияДамаск (город)ИзраильУкраинский Демократический Альянс за Реформы (УДАР)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В миреМария ЗахароваСШАДейр-эз-Зор (мухафаза)Хезболла
 
 
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