МИД России осудил израильский удар по дому в Дамаске
Захарова: РФ решительно осуждает израильский удар по дому в Дамаске
© РИА НовостиПоследствия израильного удара по зданию в центральном районе Дамаска
© РИА Новости
Последствия израильного удара по зданию в центральном районе Дамаска
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Хотела бы прокомментировать очередной израильский удар по Дамаску, он имел место вчера вечером. В очередной раз Израиль грубо нарушил суверенитет Сирии и нанес удар по многоэтажному жилому дому в густонаселенном районе Дамаска", - сказала Захарова.
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Она выразила осуждение в связи с этим ударом.
"Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью этой атаки, она совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизменным жертвам среди ни в чем не повинных людей. Возмутительно, что подобные действия превратились, буквально, в рутинную практику, применяемую к Сирии, Ливану, сектору Газа. Мы вновь призываем израильскую сторону к уважению суверенитета государств и следованию базовым нормам международного права", - добавила Захарова.
Ранее сирийский полевой источник сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами. Корреспондент РИА Новости передавал, что атаке ВВС Израиля подверглось также здание в районе Маззе в центре Дамаска. В результате удара по жилому многоэтажному зданию есть погибшие и раненые. Газета New York Times, со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.