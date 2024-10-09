https://ria.ru/20241009/udar-1977215569.html

МИД России осудил израильский удар по дому в Дамаске

МИД России осудил израильский удар по дому в Дамаске - РИА Новости, 09.10.2024

МИД России осудил израильский удар по дому в Дамаске

Россия решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:55

2024-10-09T14:55

2024-10-09T15:02

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Россия решительно осуждает недавний удар Израиля по Дамаску и призывает к уважению территориального суверенитета Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Хотела бы прокомментировать очередной израильский удар по Дамаску, он имел место вчера вечером. В очередной раз Израиль грубо нарушил суверенитет Сирии и нанес удар по многоэтажному жилому дому в густонаселенном районе Дамаска", - сказала Захарова.Она выразила осуждение в связи с этим ударом."Мы решительно осуждаем эту акцию. Кто бы ни был целью этой атаки, она совершена на территории третьей страны в плотной жилой застройке, что приводит к неизменным жертвам среди ни в чем не повинных людей. Возмутительно, что подобные действия превратились, буквально, в рутинную практику, применяемую к Сирии, Ливану, сектору Газа. Мы вновь призываем израильскую сторону к уважению суверенитета государств и следованию базовым нормам международного права", - добавила Захарова.Ранее сирийский полевой источник сообщил РИА Новости, что военная база США на месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор атакована несколькими ракетами. Корреспондент РИА Новости передавал, что атаке ВВС Израиля подверглось также здание в районе Маззе в центре Дамаска. В результате удара по жилому многоэтажному зданию есть погибшие и раненые. Газета New York Times, со ссылкой на двух израильских чиновников сообщила, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.

https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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дамаск (город)

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