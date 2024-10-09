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В Тюмени вынесли приговор участникам банды вымогателей - РИА Новости, 09.10.2024
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16:51 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/tyumen-1977249098.html
В Тюмени вынесли приговор участникам банды вымогателей
В Тюмени вынесли приговор участникам банды вымогателей - РИА Новости, 09.10.2024
В Тюмени вынесли приговор участникам банды вымогателей
Тюменский районный суд вынес приговор пяти участникам преступного сообщества, обвиняемым в вымогательствах, грабежах, мошенничестве, организации и участии в... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:51
2024-10-09T16:51
происшествия
россия
тюменская область
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Тюменский районный суд вынес приговор пяти участникам преступного сообщества, обвиняемым в вымогательствах, грабежах, мошенничестве, организации и участии в преступном сообществе, назначив им от 3 лет условно до 23 лет колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области. В суде установлено, что подсудимые вошли состав преступного сообщества, состоящего из двух самостоятельных организованных преступных групп. С ноября 2018 года по октябрь 2020 года они совершали в Тюмени и Тюменском районе вымогательства, грабежи и мошенничества. От их преступных действий пострадали более 30 человек. "Суд… назначил трем виновным наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, 19 лет и 23 года со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Двое приговорены к 3 годам 6 месяцам и 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года соответственно. Организатор преступного сообщества Сергей Патрушев осужден в сентябре этого года к 17 годам лишения свободы", - говорится в сообщении. В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что группа путем вымогательств и угроз занималась сбором денег для заключенных. Приговоренные к реальным срокам фигуранты ранее были судимы. По данным судебной пресс-службы, приговоренный к 23 годам колонии особого режима и штрафу в 500 тысяч рублей осужденный в сообществе выполнял роль руководителя, на его счету, помимо руководства преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), 25 случаев вымогательства (ст. 163 УК РФ), грабеж (п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В судебном заседании вину в предъявленном обвинении он не признал, а после заявил журналистам, что будет оспаривать приговор. У приговоренного к 19 годам колонии особого режима и штрафу в 300 тысяч рублей в списке совершенных преступлений более 15 случаев вымогательства, заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122 УК РФ), мошенничество, грабеж и участие в сообществе. Еще один член банды за пять случаев вымогательства и участие в преступном сообществе приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Эти двое вину признали частично. Еще двое, которым суд назначил условные сроки, осуждены по статье о вымогательстве, они свою вину признали полностью. Приговор суда не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240916/sud-1972996797.html
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происшествия, россия, тюменская область, тюмень
Происшествия, Россия, Тюменская область, Тюмень
В Тюмени вынесли приговор участникам банды вымогателей

В Тюмени пять участников преступного сообщества получили от 3 до 23 лет колонии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Исправительная колония. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Тюменский районный суд вынес приговор пяти участникам преступного сообщества, обвиняемым в вымогательствах, грабежах, мошенничестве, организации и участии в преступном сообществе, назначив им от 3 лет условно до 23 лет колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
В суде установлено, что подсудимые вошли состав преступного сообщества, состоящего из двух самостоятельных организованных преступных групп. С ноября 2018 года по октябрь 2020 года они совершали в Тюмени и Тюменском районе вымогательства, грабежи и мошенничества. От их преступных действий пострадали более 30 человек.
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"Суд… назначил трем виновным наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев, 19 лет и 23 года со штрафом от 100 до 500 тысяч рублей. Двое приговорены к 3 годам 6 месяцам и 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года соответственно. Организатор преступного сообщества Сергей Патрушев осужден в сентябре этого года к 17 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.
В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области уточнили, что группа путем вымогательств и угроз занималась сбором денег для заключенных. Приговоренные к реальным срокам фигуранты ранее были судимы.
По данным судебной пресс-службы, приговоренный к 23 годам колонии особого режима и штрафу в 500 тысяч рублей осужденный в сообществе выполнял роль руководителя, на его счету, помимо руководства преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ), 25 случаев вымогательства (ст. 163 УК РФ), грабеж (п. "а" ч. 3 ст. 161 УК РФ) и мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В судебном заседании вину в предъявленном обвинении он не признал, а после заявил журналистам, что будет оспаривать приговор.
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У приговоренного к 19 годам колонии особого режима и штрафу в 300 тысяч рублей в списке совершенных преступлений более 15 случаев вымогательства, заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 3 ст. 122 УК РФ), мошенничество, грабеж и участие в сообществе. Еще один член банды за пять случаев вымогательства и участие в преступном сообществе приговорен к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Эти двое вину признали частично.
Еще двое, которым суд назначил условные сроки, осуждены по статье о вымогательстве, они свою вину признали полностью.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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