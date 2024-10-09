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Тюменцы отправят на передовую четыре УАЗа для земляков - РИА Новости, 09.10.2024
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Надежные люди
 
07:48 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/tyumen-1977089119.html
Тюменцы отправят на передовую четыре УАЗа для земляков
Тюменцы отправят на передовую четыре УАЗа для земляков - РИА Новости, 09.10.2024
Тюменцы отправят на передовую четыре УАЗа для земляков
Четыре автомобиля УАЗ с гуманитарным грузом отправят из Тюмени в зону специальной военной операции в подразделения, где служат жители Тюменской области, техника РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T07:48
2024-10-09T07:48
надежные люди
тюмень
тюменская область
единая россия
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ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Четыре автомобиля УАЗ с гуманитарным грузом отправят из Тюмени в зону специальной военной операции в подразделения, где служат жители Тюменской области, техника будет использоваться для перевозки бойцов, сообщили в пресс-службе Тюменского реготделения партии "Единая Россия". "Четыре автомобиля УАЗ отправляются из Тюмени в зону СВО в подразделения, где служат наши земляки. Автомобили помогут бойцам выполнять боевые задачи, в частности, осуществлять мобильную перевозку военнослужащих", - указано в сообщении. Одну из машин - УАЗ "Патриот" - к отправке в один из полков подготовила компания "Автоград", в том подразделении сапером служит их сотрудник, мобилизованный в 2022 году. Сейчас он в Тюмени в отпуске, в путь отправится на следующей неделе. "Привезу ребятам не только хорошую машину, которую мои коллеги основательно подготовили, но и теплый привет из родной Тюмени — гуманитарный груз, собранный жителями Березняков. Там в ДК "Орфей" установлены специальные ящики, и очень трогательно, что жители туда приносят кто шоколадку, кто чай и кофе, кто крупы и конфеты", - цитирует слова Анатолия пресс-служба партии. Жители Омутинского района передали для земляков УАЗ "Буханка", далее автомобиль доставят в одно из подразделений на херсонском направлении. Два УАЗа "Фермер" передали первичные отделения "Единой России" Тюмени. Секретарь одной из "первичек" ЕР Максим Демин рассказал об еще одной истории помощи землякам на СВО. "Пришел запрос от подразделения..., что им нужна такая техника: полноприводная, проходимая. На очередном собрании первички было принято решение - мы должны помочь нашим ребятам", - рассказал секретарь одной из "первичек" Максим Демин, слова которого приводятся в сообщении. Транспорт и гуманитарный груз в зону СВО доставит организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко, который также является секретарём одной из "первичек" Тюмени. Он подчеркнул, что машины отправлены по запросам командиров и помогут участникам СВО выполнять боевые задачи, в частности, осуществлять мобильную перевозку военнослужащих и эвакуировать раненых. Традиционно машины, уходящие на фронт, заполняются гуманитарным грузом.
https://ria.ru/20241007/pomosch-1976683225.html
https://ria.ru/20241007/pomosch-1976768378.html
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тюмень, тюменская область, единая россия
Надежные люди, Тюмень, Тюменская область, Единая Россия

Тюменцы отправят на передовую четыре УАЗа для земляков

© Фото : пресс-служба главы Великого НовгородаУАЗ для отправки в зону СВО
УАЗ для отправки в зону СВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : пресс-служба главы Великого Новгорода
УАЗ для отправки в зону СВО. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Четыре автомобиля УАЗ с гуманитарным грузом отправят из Тюмени в зону специальной военной операции в подразделения, где служат жители Тюменской области, техника будет использоваться для перевозки бойцов, сообщили в пресс-службе Тюменского реготделения партии "Единая Россия".
"Четыре автомобиля УАЗ отправляются из Тюмени в зону СВО в подразделения, где служат наши земляки. Автомобили помогут бойцам выполнять боевые задачи, в частности, осуществлять мобильную перевозку военнослужащих", - указано в сообщении.
Картофель - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Московские ТЦ отправляют в зону СВО продукты длительного хранения
7 октября, 08:37
Одну из машин - УАЗ "Патриот" - к отправке в один из полков подготовила компания "Автоград", в том подразделении сапером служит их сотрудник, мобилизованный в 2022 году. Сейчас он в Тюмени в отпуске, в путь отправится на следующей неделе. "Привезу ребятам не только хорошую машину, которую мои коллеги основательно подготовили, но и теплый привет из родной Тюмени — гуманитарный груз, собранный жителями Березняков. Там в ДК "Орфей" установлены специальные ящики, и очень трогательно, что жители туда приносят кто шоколадку, кто чай и кофе, кто крупы и конфеты", - цитирует слова Анатолия пресс-служба партии.
Жители Омутинского района передали для земляков УАЗ "Буханка", далее автомобиль доставят в одно из подразделений на херсонском направлении. Два УАЗа "Фермер" передали первичные отделения "Единой России" Тюмени.
Секретарь одной из "первичек" ЕР Максим Демин рассказал об еще одной истории помощи землякам на СВО.
"Пришел запрос от подразделения..., что им нужна такая техника: полноприводная, проходимая. На очередном собрании первички было принято решение - мы должны помочь нашим ребятам", - рассказал секретарь одной из "первичек" Максим Демин, слова которого приводятся в сообщении.
Транспорт и гуманитарный груз в зону СВО доставит организация "Офицеры России" под руководством Александра Сукаченко, который также является секретарём одной из "первичек" Тюмени. Он подчеркнул, что машины отправлены по запросам командиров и помогут участникам СВО выполнять боевые задачи, в частности, осуществлять мобильную перевозку военнослужащих и эвакуировать раненых. Традиционно машины, уходящие на фронт, заполняются гуманитарным грузом.
Гуманитарный груз для бойцов спецоперации курского направления от прихожан Орловской епархии - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Орловская епархия доставила бойцам СВО курского направления воду и сухпайки
7 октября, 13:51
 
Надежные людиТюменьТюменская областьЕдиная Россия
 
 
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