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Минобороны рассказало о подготовке военнослужащих группировки "Центр" - РИА Новости, 09.10.2024
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05:39 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/tsentr-1977084596.html
Минобороны рассказало о подготовке военнослужащих группировки "Центр"
Минобороны рассказало о подготовке военнослужащих группировки "Центр" - РИА Новости, 09.10.2024
Минобороны рассказало о подготовке военнослужащих группировки "Центр"
Военнослужащие группировки войск "Центр" готовятся к боевым задачам под руководством Героев Российской Федерации, рассказали журналистам в министерстве обороны... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T05:39
2024-10-09T05:39
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" готовятся к боевым задачам под руководством Героев Российской Федерации, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ. В штурмовом батальоне мотострелкового соединения группировки войск "Центр" служат сразу два Героя Российской Федерации: командир батальона майор Михаил Петелин с позывным "Саха" и командир роты этого же батальона майор Егор Захаров с позывным "Поэт". "После возвращения военнослужащих батальона из отпуска на полигоне боевой подготовки в тыловом районе зоны специальной военной операции с ними проводят занятия и продолжают активно готовить их к предстоящим боевым задачам. Под руководством опытных командиров, в том числе и командиров в звании Героев России, военнослужащие оттачивают боевые навыки на полигоне, необходимые на фронте дисциплины и осваивают новые приемы и методы ведения боя. Наглядный пример богатого боевого опыта командиров вселяет уверенность в бойцов", - сообщили в ведомстве. В ведомстве отметили, при обучении личного состава командиры уделяют особое внимание применению специальных команд без голоса. Этот навык повышает фактор внезапности для успешного выполнения боевых задач. "Достойный офицер, я очень рад, как говорится, что смог воспитать Героя, пока одного. Это высокая гордость, это значит, мои труды и мои знания переданы ему были не зря. И что иду на правильном пути… Была высокая координация действий. И самое главное - было высокое мастерство управления его подразделением… В принципе, стандартная ситуация. Просто он освободил то, что не могли освободить другие. И прорвали первую линию обороны противника", - рассказал о своем подчиненном, Герое РФ командир мотострелкового батальона Михаил Петелин.
https://ria.ru/20241009/dubinskiy-1977082424.html
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о подготовке военнослужащих группировки "Центр"

Минобороны: Герои России помогают готовить военных группы "Центр"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПодготовка экипажей БМП-3 на полигоне
Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Подготовка экипажей БМП-3 на полигоне. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 9 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" готовятся к боевым задачам под руководством Героев Российской Федерации, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
В штурмовом батальоне мотострелкового соединения группировки войск "Центр" служат сразу два Героя Российской Федерации: командир батальона майор Михаил Петелин с позывным "Саха" и командир роты этого же батальона майор Егор Захаров с позывным "Поэт".
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"После возвращения военнослужащих батальона из отпуска на полигоне боевой подготовки в тыловом районе зоны специальной военной операции с ними проводят занятия и продолжают активно готовить их к предстоящим боевым задачам. Под руководством опытных командиров, в том числе и командиров в звании Героев России, военнослужащие оттачивают боевые навыки на полигоне, необходимые на фронте дисциплины и осваивают новые приемы и методы ведения боя. Наглядный пример богатого боевого опыта командиров вселяет уверенность в бойцов", - сообщили в ведомстве.
В ведомстве отметили, при обучении личного состава командиры уделяют особое внимание применению специальных команд без голоса. Этот навык повышает фактор внезапности для успешного выполнения боевых задач.
"Достойный офицер, я очень рад, как говорится, что смог воспитать Героя, пока одного. Это высокая гордость, это значит, мои труды и мои знания переданы ему были не зря. И что иду на правильном пути… Была высокая координация действий. И самое главное - было высокое мастерство управления его подразделением… В принципе, стандартная ситуация. Просто он освободил то, что не могли освободить другие. И прорвали первую линию обороны противника", - рассказал о своем подчиненном, Герое РФ командир мотострелкового батальона Михаил Петелин.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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