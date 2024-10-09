Царское Село и музей Лун Цюань представят совместную выставку в 2025 году
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКамеронова галерея в Царскосельской императорской резиденции "Царское село"
Камеронова галерея в Царскосельской императорской резиденции "Царское село"
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Музей-заповедник "Царское Село" и китайский музей Лун Цюань представят совместную выставку "Шедевры китайского искусства из собрания музея" в Ленинградской области в следующем году, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.
"В Екатерининском дворце будет представлена выставка "Шедевры китайского искусства из собрания музея", демонстрирующая ориентальные ткани и бронзу, а также выставка фарфора в партнерстве с китайским музеем Лун Цюань", - рассказала директор "Царского Села" Ольга Таратынова в ведомстве.
Музей-заповедник "Царское Село" представит 24 выставочных проекта в 2025 году. Среди крупных выставок - "Казаки на службе царю и Отечеству. XVI век - 1917 год", которая откроется в июле. Экспозиция будет посвящена роли казачества в российской истории, на протяжении нескольких столетий охранявшего границы государства.
Одним из ключевых проектов также станет масштабная выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" в Государственном историческом музее в Москве. В экспозиции будет представлено более 400 шедевров из царскосельской коллекции - живописные и скульптурные произведения, редкие изделия из янтаря, фарфор, мундиры, оружие, предметы декоративно-прикладного искусства, многие из которых будут экспонироваться впервые.
Проект "О воздушном летании" представят в Володарском краеведческом музее (ДНР), являющимся партнером музея-заповедника. Он станет продолжением созданной в 2023 году крупной выставки о воздухоплавании начала XX века, тогда экспозиция была представлена в филиале музея - Ратной палате.
В 2025 году музей-заповедник в сотрудничестве со студентами Университета ИТМО проведет масштабный проект "Арт-ферма Царского Села", в рамках которого состоятся летний фестиваль, арт-лаборатория, встречи с учеными, кураторские экскурсии, кроме того, молодые медиахудожники создадут цифровые инсталляции.
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