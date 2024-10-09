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Царское Село и музей Лун Цюань представят совместную выставку в 2025 году - РИА Новости, 09.10.2024
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Музейные маршруты России
 
18:05 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/tsarskoe-selo-1977265084.html
Царское Село и музей Лун Цюань представят совместную выставку в 2025 году
Царское Село и музей Лун Цюань представят совместную выставку в 2025 году - РИА Новости, 09.10.2024
Царское Село и музей Лун Цюань представят совместную выставку в 2025 году
Музей-заповедник "Царское Село" и китайский музей Лун Цюань представят совместную выставку "Шедевры китайского искусства из собрания музея" в Ленинградской... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:05
2024-10-09T18:05
музейные маршруты россии
царское село
россия
ленинградская область
санкт-петербургский университет информационных технологий
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Музей-заповедник "Царское Село" и китайский музей Лун Цюань представят совместную выставку "Шедевры китайского искусства из собрания музея" в Ленинградской области в следующем году, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ."В Екатерининском дворце будет представлена выставка "Шедевры китайского искусства из собрания музея", демонстрирующая ориентальные ткани и бронзу, а также выставка фарфора в партнерстве с китайским музеем Лун Цюань", - рассказала директор "Царского Села" Ольга Таратынова в ведомстве​​​.Музей-заповедник "Царское Село" представит 24 выставочных проекта в 2025 году. Среди крупных выставок - "Казаки на службе царю и Отечеству. XVI век - 1917 год", которая откроется в июле. Экспозиция будет посвящена роли казачества в российской истории, на протяжении нескольких столетий охранявшего границы государства.Одним из ключевых проектов также станет масштабная выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" в Государственном историческом музее в Москве. В экспозиции будет представлено более 400 шедевров из царскосельской коллекции - живописные и скульптурные произведения, редкие изделия из янтаря, фарфор, мундиры, оружие, предметы декоративно-прикладного искусства, многие из которых будут экспонироваться впервые.Проект "О воздушном летании" представят в Володарском краеведческом музее (ДНР), являющимся партнером музея-заповедника. Он станет продолжением созданной в 2023 году крупной выставки о воздухоплавании начала XX века, тогда экспозиция была представлена в филиале музея - Ратной палате.В 2025 году музей-заповедник в сотрудничестве со студентами Университета ИТМО проведет масштабный проект "Арт-ферма Царского Села", в рамках которого состоятся летний фестиваль, арт-лаборатория, встречи с учеными, кураторские экскурсии, кроме того, молодые медиахудожники создадут цифровые инсталляции.
https://ria.ru/20240701/dnrdetskiytsentr-1956626061.html
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царское село, россия, ленинградская область, санкт-петербургский университет информационных технологий
Музейные маршруты России, Царское Село, Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербургский университет информационных технологий

Царское Село и музей Лун Цюань представят совместную выставку в 2025 году

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКамеронова галерея в Царскосельской императорской резиденции "Царское село"
Камеронова галерея в Царскосельской императорской резиденции Царское село - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Камеронова галерея в Царскосельской императорской резиденции "Царское село"
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Музей-заповедник "Царское Село" и китайский музей Лун Цюань представят совместную выставку "Шедевры китайского искусства из собрания музея" в Ленинградской области в следующем году, сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

"В Екатерининском дворце будет представлена выставка "Шедевры китайского искусства из собрания музея", демонстрирующая ориентальные ткани и бронзу, а также выставка фарфора в партнерстве с китайским музеем Лун Цюань", - рассказала директор "Царского Села" Ольга Таратынова в ведомстве​​​.
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Музей-заповедник "Царское Село" открыл детский центр в ДНР
1 июля, 14:09

Музей-заповедник "Царское Село" представит 24 выставочных проекта в 2025 году. Среди крупных выставок - "Казаки на службе царю и Отечеству. XVI век - 1917 год", которая откроется в июле. Экспозиция будет посвящена роли казачества в российской истории, на протяжении нескольких столетий охранявшего границы государства.

Одним из ключевых проектов также станет масштабная выставка "Сокровища императорских резиденций. Царское Село" в Государственном историческом музее в Москве. В экспозиции будет представлено более 400 шедевров из царскосельской коллекции - живописные и скульптурные произведения, редкие изделия из янтаря, фарфор, мундиры, оружие, предметы декоративно-прикладного искусства, многие из которых будут экспонироваться впервые.

Проект "О воздушном летании" представят в Володарском краеведческом музее (ДНР), являющимся партнером музея-заповедника. Он станет продолжением созданной в 2023 году крупной выставки о воздухоплавании начала XX века, тогда экспозиция была представлена в филиале музея - Ратной палате.

В 2025 году музей-заповедник в сотрудничестве со студентами Университета ИТМО проведет масштабный проект "Арт-ферма Царского Села", в рамках которого состоятся летний фестиваль, арт-лаборатория, встречи с учеными, кураторские экскурсии, кроме того, молодые медиахудожники создадут цифровые инсталляции.
Выставка Первая позиция - РИА Новости, 1920, 19.09.2024
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Музейные маршруты РоссииЦарское СелоРоссияЛенинградская областьСанкт-Петербургский университет информационных технологий
 
 
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