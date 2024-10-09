https://ria.ru/20241009/tsakhal-1977307657.html

"Хезболла" выпустила 360 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ

"Хезболла" выпустила 360 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ - РИА Новости, 09.10.2024

"Хезболла" выпустила 360 снарядов по Израилю, заявила ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило 360 снарядов в сторону Израиля, до израильской территории долетели... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T23:50

2024-10-09T23:50

2024-10-09T23:55

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ливанское шиитское движение "Хезболлах" выпустило 360 снарядов в сторону Израиля, до израильской территории долетели около 220. "По состоянию на 23.00 (совпадает с мск - ред.) сегодня (среда) террористическая организация "Хезболлах" ... выпустила около 360 снарядов из Ливана в сторону территории Израиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ. Армия обороны Израиля отмечает, что из данного числа около 220 снарядов пересекли ливано-израильскую границу. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хамас, хезболла, израиль, ливан, в мире