Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о ликвидации участника движения "Хезболлы" в Сирии - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:38 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/tsakhal-1977306911.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации участника движения "Хезболлы" в Сирии
ЦАХАЛ заявила о ликвидации участника движения "Хезболлы" в Сирии - РИА Новости, 09.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации участника движения "Хезболлы" в Сирии
Армия обороны Израиля утверждает, что во время удара её ВВС по территории Сирии в среду был ликвидирован Адхам Джахут, участник группы ливанского движения... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:38
2024-10-09T23:38
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
вооруженные силы сша
хезболла
дамаск (город)
израиль
сирия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_0669ffd3e7b07d40cd10cd895cacc37d.jpg
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля утверждает, что во время удара её ВВС по территории Сирии в среду был ликвидирован Адхам Джахут, участник группы ливанского движения "Хезболлах", расположенной в сирийской Эль-Кунейтре. "Ранее сегодня израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали Адхама Джахута из... террористической ячейки "Хезболлах" в Сирии в районе Эль-Кунейтры", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее газета New York Times сообщала, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия. В МО Сирии ранее заявили, что жертвами удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске стали семеро человек, 11 получили ранения. Последние месяцы американские базы на территории Сирии регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам БПЛА. В последнее время наблюдается усиление американского военного присутствия и укрепление оборонительных сооружений и систем объективного контроля. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20240927/voyna-1974935156.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
дамаск (город)
израиль
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/08/1777151888_321:0:3050:2047_1920x0_80_0_0_85d61320bfd4dc28a6b1231146acc289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, вооруженные силы сша, хезболла, дамаск (город), израиль, сирия, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Вооруженные силы США, Хезболла, Дамаск (город), Израиль, Сирия, В мире
ЦАХАЛ заявила о ликвидации участника движения "Хезболлы" в Сирии

ЦАХАЛ: армия ликвидировала участника "Хезболлы" Джахута в сирийской Эль-Кунейтре

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля утверждает, что во время удара её ВВС по территории Сирии в среду был ликвидирован Адхам Джахут, участник группы ливанского движения "Хезболлах", расположенной в сирийской Эль-Кунейтре.
"Ранее сегодня израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали Адхама Джахута из... террористической ячейки "Хезболлах" в Сирии в районе Эль-Кунейтры", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Второй фронт новой мировой войны открыт
27 сентября, 08:00
Ранее газета New York Times сообщала, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия.
В МО Сирии ранее заявили, что жертвами удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске стали семеро человек, 11 получили ранения.
Последние месяцы американские базы на территории Сирии регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам БПЛА. В последнее время наблюдается усиление американского военного присутствия и укрепление оборонительных сооружений и систем объективного контроля.
Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
 
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Вооруженные силы СШАХезболлаДамаск (город)ИзраильСирияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала