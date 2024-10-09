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ЦАХАЛ заявила о ликвидации участника движения "Хезболлы" в Сирии
ЦАХАЛ заявила о ликвидации участника движения "Хезболлы" в Сирии - РИА Новости, 09.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации участника движения "Хезболлы" в Сирии
Армия обороны Израиля утверждает, что во время удара её ВВС по территории Сирии в среду был ликвидирован Адхам Джахут, участник группы ливанского движения... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T23:38
2024-10-09T23:38
2024-10-09T23:38
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
вооруженные силы сша
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля утверждает, что во время удара её ВВС по территории Сирии в среду был ликвидирован Адхам Джахут, участник группы ливанского движения "Хезболлах", расположенной в сирийской Эль-Кунейтре. "Ранее сегодня израильские ВВС нанесли удар и ликвидировали Адхама Джахута из... террористической ячейки "Хезболлах" в Сирии в районе Эль-Кунейтры", - говорится в сообщении армии в Telegram-канале. Ранее газета New York Times сообщала, что целью израильского удара по Дамаску во вторник был высокопоставленный представитель ливанского движения "Хезболлах", который якобы занимался контрабандой оружия. В МО Сирии ранее заявили, что жертвами удара израильской авиации по району Маззе в Дамаске стали семеро человек, 11 получили ранения. Последние месяцы американские базы на территории Сирии регулярно подвергаются ракетным ударам и атакам БПЛА. В последнее время наблюдается усиление американского военного присутствия и укрепление оборонительных сооружений и систем объективного контроля. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на востоке и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, вооруженные силы сша, хезболла, дамаск (город), израиль, сирия, в мире
Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Вооруженные силы США, Хезболла, Дамаск (город), Израиль, Сирия, В мире
ЦАХАЛ заявила о ликвидации участника движения "Хезболлы" в Сирии
ЦАХАЛ: армия ликвидировала участника "Хезболлы" Джахута в сирийской Эль-Кунейтре