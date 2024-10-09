https://ria.ru/20241009/tsakhal-1977189271.html

Израильская армия зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана

Израильская армия зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана - РИА Новости, 09.10.2024

Израильская армия зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу страны, обстрелу подвергся также крупный... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:53

2024-10-09T13:53

2024-10-09T13:54

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ливан

израиль

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хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу страны, обстрелу подвергся также крупный израильский город Хайфа, сообщила в среду пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районах Верхней Галилеи и Хайфского залива, был зафиксирован запуск около 40 снарядов, выпущенных с территории Ливана по территории Израиля. Часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. В пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA) заявили, что в результате ливанского обстрела двое граждан получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/tsakhal-1976124724.html

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в мире, ливан, израиль, хайфа, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024