Израильская армия зафиксировала около 40 запусков снарядов из Ливана
ЦАХАЛ зафиксировала около 40 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана
© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала около 40 запусков снарядов, выпущенных с территории Ливана по северу страны, обстрелу подвергся также крупный израильский город Хайфа, сообщила в среду пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районах Верхней Галилеи и Хайфского залива, был зафиксирован запуск около 40 снарядов, выпущенных с территории Ливана по территории Израиля. Часть снарядов была перехвачена, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
В пресс-службе скорой помощи Израиля (MDA) заявили, что в результате ливанского обстрела двое граждан получили осколочные ранения средней и легкой степени тяжести.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более 2 тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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