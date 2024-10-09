https://ria.ru/20241009/tramp-1977278059.html

Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп

Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп - РИА Новости, 09.10.2024

Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп

Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Flagrant заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин в годы его президентства были близки к соглашению об отказе от ядерного... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:18

2024-10-09T19:18

2024-10-09T19:36

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ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Flagrant заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин в годы его президентства были близки к соглашению об отказе от ядерного оружия."Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно", — сказал политик.Он пояснил, что планировавшаяся сделка предполагала дальнейшее распространение на другие страны."Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много", — добавил Трамп.В апреле 2023 года экс-президент рассказывал, что обсуждал денуклеаризацию с Владимиром Путиным, которому "идея понравилась". По словам Трампа, Россия и Китай были готовы отказаться от своих ядерных арсеналов.

https://ria.ru/20241009/putin-1977094450.html

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в мире, россия, сша, китай, дональд трамп