Рейтинг@Mail.ru
Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:18 09.10.2024 (обновлено: 19:36 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/tramp-1977278059.html
Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп
Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп - РИА Новости, 09.10.2024
Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп
Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Flagrant заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин в годы его президентства были близки к соглашению об отказе от ядерного... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:18
2024-10-09T19:36
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156021/41/1560214151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7afd94568e6ba4cb442cccbc43569dee.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Flagrant заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин в годы его президентства были близки к соглашению об отказе от ядерного оружия."Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно", — сказал политик.Он пояснил, что планировавшаяся сделка предполагала дальнейшее распространение на другие страны."Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много", — добавил Трамп.В апреле 2023 года экс-президент рассказывал, что обсуждал денуклеаризацию с Владимиром Путиным, которому "идея понравилась". По словам Трампа, Россия и Китай были готовы отказаться от своих ядерных арсеналов.
https://ria.ru/20241009/putin-1977094450.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156021/41/1560214151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29470314b3a85f7d9ab32c45a650a5bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп
Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп

Трамп рассказал, когда Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Flagrant заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин в годы его президентства были близки к соглашению об отказе от ядерного оружия.
"Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно", — сказал политик.
Он пояснил, что планировавшаяся сделка предполагала дальнейшее распространение на другие страны.
"Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много", — добавил Трамп.
В апреле 2023 года экс-президент рассказывал, что обсуждал денуклеаризацию с Владимиром Путиным, которому "идея понравилась". По словам Трампа, Россия и Китай были готовы отказаться от своих ядерных арсеналов.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В Кремле ответили на вопрос о телефонных разговорах Путина и Трампа
Вчера, 09:12
 
В миреРоссияСШАКитайДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала