https://ria.ru/20241009/tramp-1977278059.html
Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп
Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп - РИА Новости, 09.10.2024
Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп
Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Flagrant заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин в годы его президентства были близки к соглашению об отказе от ядерного... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:18
2024-10-09T19:18
2024-10-09T19:36
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156021/41/1560214151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7afd94568e6ba4cb442cccbc43569dee.jpg
ВАШИНГТОН, 9 окт — РИА Новости. Дональд Трамп в интервью YouTube-каналу Flagrant заявил, что Вашингтон, Москва и Пекин в годы его президентства были близки к соглашению об отказе от ядерного оружия."Мы были близки к заключению договоренности по полному избавлению от ядерного оружия. Это было бы так прекрасно", — сказал политик.Он пояснил, что планировавшаяся сделка предполагала дальнейшее распространение на другие страны."Речь идет о денуклеаризации. Мы планировали избавиться от ядерного оружия. Оно слишком могущественно, его слишком много", — добавил Трамп.В апреле 2023 года экс-президент рассказывал, что обсуждал денуклеаризацию с Владимиром Путиным, которому "идея понравилась". По словам Трампа, Россия и Китай были готовы отказаться от своих ядерных арсеналов.
https://ria.ru/20241009/putin-1977094450.html
россия
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156021/41/1560214151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_29470314b3a85f7d9ab32c45a650a5bc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп
Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия, заявил Трамп
Трамп рассказал, когда Россия и США были готовы отказаться от ядерного оружия