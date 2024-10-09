https://ria.ru/20241009/tramp-1977268440.html
СМИ: Трамп планирует провести митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов
СМИ: Трамп планирует провести митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов - РИА Новости, 09.10.2024
СМИ: Трамп планирует провести митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп планирует примерно за неделю до выборов провести митинг на арене "Мэдисон Сквер Гарден" на... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:22
2024-10-09T18:22
2024-10-09T18:22
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп планирует примерно за неделю до выборов провести митинг на арене "Мэдисон Сквер Гарден" на Манхэттене в Нью-Йорке, который считается давним оплотом демократов, что может спровоцировать беспорядки, передает агентство Блумберг со ссылкой на источник, знакомый с графиком экс-президента. "Бывший президент Дональд Трамп планирует провести митинг на знаменитой арене Нью-Йорка "Мэдисон Сквер Гарден". Его штаб планирует провести это мероприятие 27 октября, примерно за неделю до дня выборов", - сообщает агентство. Источник добавил, что эти планы не окончательные и могут измениться. Как отмечает агентство, это мероприятие обещает стать "кошмаром для логистики и служб безопасности", поскольку оно привлечет сторонников Трампа в самый центр Нью-Йорка, который давно считается "оплотом сторонников Демократической партии". Как предполагает агентство, планируемый митинг может вызвать протесты. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241009/kharris-1977255569.html
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в мире, нью-йорк (город), манхэттен, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, Нью-Йорк (город), Манхэттен, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
СМИ: Трамп планирует провести митинг в Нью-Йорке за неделю до выборов
Bloomberg: Трамп планирует провести митинг на Манхэттене за неделю до выборов