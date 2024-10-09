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Появились подробности о попытке теракта в УМВД по Смоленской области - РИА Новости, 09.10.2024
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16:52 09.10.2024 (обновлено: 17:43 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/terakt-1977249295.html
Появились подробности о попытке теракта в УМВД по Смоленской области
Появились подробности о попытке теракта в УМВД по Смоленской области - РИА Новости, 09.10.2024
Появились подробности о попытке теракта в УМВД по Смоленской области
Жизни полицейских, пострадавших при задержании мужчины, который пытался совершить теракт в здании УМВД по Смоленской области, ничто не угрожает, сообщает... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:52
2024-10-09T17:43
происшествия
смоленская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Жизни полицейских, пострадавших при задержании мужчины, который пытался совершить теракт в здании УМВД по Смоленской области, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД.По данным полиции, сегодня мужчина предпринял попытку подрыва самодельного взрывного устройства в здании УМВД по Смоленской области."В этот момент сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя четко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину. В ходе задержания он и двое сотрудников полиции получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Ранее в среду УФСБ по Смоленской области сообщило о предотвращении теракта в здании УМВД по региону. По данным ведомства, 30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
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происшествия, смоленская область
Происшествия, Смоленская область
Появились подробности о попытке теракта в УМВД по Смоленской области

Жизни пострадавших при попытке теракта смоленских полицейских ничто не угрожает

© Фото : УМВД по Смоленской области Здание УМВД по Смоленской области
Здание УМВД по Смоленской области - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : УМВД по Смоленской области
Здание УМВД по Смоленской области . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Жизни полицейских, пострадавших при задержании мужчины, который пытался совершить теракт в здании УМВД по Смоленской области, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД.
По данным полиции, сегодня мужчина предпринял попытку подрыва самодельного взрывного устройства в здании УМВД по Смоленской области.
«
"В этот момент сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя четко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину. В ходе задержания он и двое сотрудников полиции получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Ранее в среду УФСБ по Смоленской области сообщило о предотвращении теракта в здании УМВД по региону. По данным ведомства, 30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.
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