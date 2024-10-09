https://ria.ru/20241009/terakt-1977249295.html

Появились подробности о попытке теракта в УМВД по Смоленской области

Появились подробности о попытке теракта в УМВД по Смоленской области - РИА Новости, 09.10.2024

Появились подробности о попытке теракта в УМВД по Смоленской области

Жизни полицейских, пострадавших при задержании мужчины, который пытался совершить теракт в здании УМВД по Смоленской области, ничто не угрожает, сообщает... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:52

2024-10-09T16:52

2024-10-09T17:43

происшествия

смоленская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Жизни полицейских, пострадавших при задержании мужчины, который пытался совершить теракт в здании УМВД по Смоленской области, ничто не угрожает, сообщает пресс-служба УМВД.По данным полиции, сегодня мужчина предпринял попытку подрыва самодельного взрывного устройства в здании УМВД по Смоленской области."В этот момент сотрудники полиции, входящие в состав дежурной смены, действуя четко, решительно и профессионально, в соответствии со служебными инструкциями, проявив при этом мужество и героизм, обезвредили мужчину. В ходе задержания он и двое сотрудников полиции получили ранения, с которыми доставлены в медицинское учреждение, их жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.Ранее в среду УФСБ по Смоленской области сообщило о предотвращении теракта в здании УМВД по региону. По данным ведомства, 30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область