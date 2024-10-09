https://ria.ru/20241009/terakt-1977240640.html
В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД
В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД - РИА Новости, 09.10.2024
В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД
В Смоленской области предотвратили теракт в здании управления МВД, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:19
2024-10-09T16:19
2024-10-09T17:04
происшествия
смоленская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт — РИА Новости. В Смоленской области предотвратили теракт в здании управления МВД, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону."Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии", — рассказали в ведомстве.Пострадавших доставили в больницу. В УМВД уточнили, что их жизням ничего не угрожает.На месте происшествия работают взрывотехники.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт", его расследует следственный отдел УФСБ по Смоленской области.
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленская область, Россия
В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД
ФСБ: предотвращена попытка теракта в здании УМВД по Смоленской области
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт — РИА Новости. В Смоленской области предотвратили теракт в здании управления МВД, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону.
"Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии", — рассказали в ведомстве.
Пострадавших доставили в больницу. В УМВД уточнили, что их жизням ничего не угрожает.
На месте происшествия работают взрывотехники.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт", его расследует следственный отдел УФСБ по Смоленской области.