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В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД - РИА Новости, 09.10.2024
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16:19 09.10.2024 (обновлено: 17:04 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/terakt-1977240640.html
В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД
В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД - РИА Новости, 09.10.2024
В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД
В Смоленской области предотвратили теракт в здании управления МВД, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T16:19
2024-10-09T17:04
происшествия
смоленская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт — РИА Новости. В Смоленской области предотвратили теракт в здании управления МВД, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону."Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии", — рассказали в ведомстве.Пострадавших доставили в больницу. В УМВД уточнили, что их жизням ничего не угрожает.На месте происшествия работают взрывотехники.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт", его расследует следственный отдел УФСБ по Смоленской области.
https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html
смоленская область
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происшествия, смоленская область, россия
Происшествия, Смоленская область, Россия
В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД

ФСБ: предотвращена попытка теракта в здании УМВД по Смоленской области

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт — РИА Новости. В Смоленской области предотвратили теракт в здании управления МВД, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону.
"Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии", — рассказали в ведомстве.
Пострадавших доставили в больницу. В УМВД уточнили, что их жизням ничего не угрожает.
На месте происшествия работают взрывотехники.
Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт", его расследует следственный отдел УФСБ по Смоленской области.
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