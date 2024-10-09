https://ria.ru/20241009/terakt-1977240640.html

В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД

В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД - РИА Новости, 09.10.2024

В Смоленской области предотвратили попытку теракта в здании УМВД

В Смоленской области предотвратили теракт в здании управления МВД, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T16:19

2024-10-09T16:19

2024-10-09T17:04

происшествия

смоленская область

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт — РИА Новости. В Смоленской области предотвратили теракт в здании управления МВД, сообщили РИА Новости в УФСБ по региону."Тридцатилетний житель Тверской области пытался пронести самодельное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии", — рассказали в ведомстве.Пострадавших доставили в больницу. В УМВД уточнили, что их жизням ничего не угрожает.На месте происшествия работают взрывотехники.Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на теракт", его расследует следственный отдел УФСБ по Смоленской области.

https://ria.ru/20240307/terakty-1931708401.html

смоленская область

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, смоленская область, россия