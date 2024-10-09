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В США арестовали афганца, планировавшего теракт во время выборов - РИА Новости, 09.10.2024
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02:24 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/terakt-1977078853.html
В США арестовали афганца, планировавшего теракт во время выборов
В США арестовали афганца, планировавшего теракт во время выборов - РИА Новости, 09.10.2024
В США арестовали афганца, планировавшего теракт во время выборов
Афганца, проживающего в американском штате Оклахома, арестовали за планирование теракта от имени "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ и США... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T02:24
2024-10-09T02:24
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Афганца, проживающего в американском штате Оклахома, арестовали за планирование теракта от имени "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ и США террористическая группировка) в день выборов 5 ноября, заявил в среду американский минюст. "Министерство юстиции сегодня объявило об обвинениях против гражданина Афганистана, проживающего в Оклахома-Сити, штат Оклахома, за сговор с целью проведения теракта в день выборов в Соединенных Штатах от имени "Исламского государства", - говорится в заявлении ведомства. Сообщается, что 27-летний Насир Ахмад Таухеди якобы пытался обеспечить материальную поддержку террористической организации, приобретал оружие для проведения атаки на территории США, а также планировал сам исполнить теракт. Правоохранительные органы также арестовали его несовершеннолетнего сообщника, чье имя не раскрывается. Теперь афганцу грозит до 20 лет тюрьмы за оказание помощи террористической организации и еще до 15 лет тюрьмы по статье за получение оружия с целью совершения преступления, отмечает минюст.* Террористическая организация, запрещена в России
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в мире, сша, исламское государство*, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Исламское государство*, Выборы президента США — 2024
В США арестовали афганца, планировавшего теракт во время выборов

В Оклахоме арестовали афганца планировавшего теракт на выборах от имени ИГ

© AP Photo / Sue OgrockiНефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Sue Ogrocki
Нефтяной станок-качалка в Оклахома-Сити. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Афганца, проживающего в американском штате Оклахома, арестовали за планирование теракта от имени "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ и США террористическая группировка) в день выборов 5 ноября, заявил в среду американский минюст.
"Министерство юстиции сегодня объявило об обвинениях против гражданина Афганистана, проживающего в Оклахома-Сити, штат Оклахома, за сговор с целью проведения теракта в день выборов в Соединенных Штатах от имени "Исламского государства", - говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что 27-летний Насир Ахмад Таухеди якобы пытался обеспечить материальную поддержку террористической организации, приобретал оружие для проведения атаки на территории США, а также планировал сам исполнить теракт. Правоохранительные органы также арестовали его несовершеннолетнего сообщника, чье имя не раскрывается.
Теперь афганцу грозит до 20 лет тюрьмы за оказание помощи террористической организации и еще до 15 лет тюрьмы по статье за получение оружия с целью совершения преступления, отмечает минюст.
* Террористическая организация, запрещена в России
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