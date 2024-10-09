https://ria.ru/20241009/terakt-1977078853.html

В США арестовали афганца, планировавшего теракт во время выборов

В США арестовали афганца, планировавшего теракт во время выборов - РИА Новости, 09.10.2024

В США арестовали афганца, планировавшего теракт во время выборов

Афганца, проживающего в американском штате Оклахома, арестовали за планирование теракта от имени "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ и США... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:24

2024-10-09T02:24

2024-10-09T02:24

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Афганца, проживающего в американском штате Оклахома, арестовали за планирование теракта от имени "Исламского государства"* (ИГ, запрещенная в РФ и США террористическая группировка) в день выборов 5 ноября, заявил в среду американский минюст. "Министерство юстиции сегодня объявило об обвинениях против гражданина Афганистана, проживающего в Оклахома-Сити, штат Оклахома, за сговор с целью проведения теракта в день выборов в Соединенных Штатах от имени "Исламского государства", - говорится в заявлении ведомства. Сообщается, что 27-летний Насир Ахмад Таухеди якобы пытался обеспечить материальную поддержку террористической организации, приобретал оружие для проведения атаки на территории США, а также планировал сам исполнить теракт. Правоохранительные органы также арестовали его несовершеннолетнего сообщника, чье имя не раскрывается. Теперь афганцу грозит до 20 лет тюрьмы за оказание помощи террористической организации и еще до 15 лет тюрьмы по статье за получение оружия с целью совершения преступления, отмечает минюст.* Террористическая организация, запрещена в России

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в мире, сша, исламское государство*, выборы президента сша — 2024