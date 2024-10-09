https://ria.ru/20241009/telo-1977206032.html

Тело матери тренера сборной Тюменской области по биатлону нашли в лесу

Тело матери тренера сборной Тюменской области по биатлону нашли в лесу - РИА Новости, 09.10.2024

Тело матери тренера сборной Тюменской области по биатлону нашли в лесу

Нина Кугаевская, мать главного тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского, пропавшая без вести в Тобольском районе, спустя месяц найдена... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T14:36

2024-10-09T14:36

2024-10-09T14:39

происшествия

тюменская область

тобольский район

тобольск

максим кугаевский

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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сибур холдинг

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ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Нина Кугаевская, мать главного тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского, пропавшая без вести в Тобольском районе, спустя месяц найдена в лесу, она погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт" по Тюменской области. По данным поисковиков, 82-летняя Нина Кугаевская пропала без вести утром 10 сентября, последний раз ее видели, когда она вышла из автобуса 109 на остановке Росинка в Малозеркальцевском сельском поселении Тобольского района. Женщина собиралась в лес за грибами. В день исчезновения она связалась с внучкой и сообщила, что заблудилась в лесу неподалёку от СТ "Росинка". Вокруг неё было болото, и из-за боли в ноге она не могла передвигаться самостоятельно. Точное место её нахождения определить не удалось. На место происшествия сразу же выехали полиция, МЧС, сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) и добровольцы "ЛизаАлерт". В поисках были задействованы авиация "Роснефти" и МЧС, а также беспилотники "ЛизаАлерт" и компании "Сибур". Двадцать восьмого сентября был совершён заключительный выезд с целью поиска потерявшейся. Результатов он не принес. После этого поиски продолжались силами родственников. "Поиск продолжался силами родственников, и в настоящее время он осуществлялся в режиме выполнения отдельных автономных задач. Восьмого октября работала автономная группа от родственников Кугаевской. Были найдены палка для скандинавской ходьбы и метки из полиэтиленового пакета. Их координаты переданы в полицию и ТОСЭР, 9 октября... недалеко от них пропавшая найдена погибшей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе поисковиков. Отмечается, что в целом в поисковых мероприятиях участвовало более двухсот человек, в том числе 29 добровольцев из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", 13 родственников и знакомых пропавшей, представители ТОСЭР и сотрудники полиции. Общий километраж поисковых мероприятий превысил полторы тысячи километров. По сообщениям местных СМИ, Нина Кугаевская — мама главного тренера Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского и известный в Тобольске педагог: до семидесяти лет она преподавала в тобольском колледже французский и немецкий языки.

https://rsport.ria.ru/20240922/poisk-1974076275.html

https://ria.ru/20240903/ubiystvo-1970322492.html

тюменская область

тобольский район

тобольск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область, тобольский район, тобольск, максим кугаевский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роснефть, сибур холдинг