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Тело матери тренера сборной Тюменской области по биатлону нашли в лесу - РИА Новости, 09.10.2024
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14:36 09.10.2024 (обновлено: 14:39 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/telo-1977206032.html
Тело матери тренера сборной Тюменской области по биатлону нашли в лесу
Тело матери тренера сборной Тюменской области по биатлону нашли в лесу - РИА Новости, 09.10.2024
Тело матери тренера сборной Тюменской области по биатлону нашли в лесу
Нина Кугаевская, мать главного тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского, пропавшая без вести в Тобольском районе, спустя месяц найдена... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T14:36
2024-10-09T14:39
происшествия
тюменская область
тобольский район
тобольск
максим кугаевский
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
роснефть
сибур холдинг
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ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Нина Кугаевская, мать главного тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского, пропавшая без вести в Тобольском районе, спустя месяц найдена в лесу, она погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт" по Тюменской области. По данным поисковиков, 82-летняя Нина Кугаевская пропала без вести утром 10 сентября, последний раз ее видели, когда она вышла из автобуса 109 на остановке Росинка в Малозеркальцевском сельском поселении Тобольского района. Женщина собиралась в лес за грибами. В день исчезновения она связалась с внучкой и сообщила, что заблудилась в лесу неподалёку от СТ "Росинка". Вокруг неё было болото, и из-за боли в ноге она не могла передвигаться самостоятельно. Точное место её нахождения определить не удалось. На место происшествия сразу же выехали полиция, МЧС, сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) и добровольцы "ЛизаАлерт". В поисках были задействованы авиация "Роснефти" и МЧС, а также беспилотники "ЛизаАлерт" и компании "Сибур". Двадцать восьмого сентября был совершён заключительный выезд с целью поиска потерявшейся. Результатов он не принес. После этого поиски продолжались силами родственников. "Поиск продолжался силами родственников, и в настоящее время он осуществлялся в режиме выполнения отдельных автономных задач. Восьмого октября работала автономная группа от родственников Кугаевской. Были найдены палка для скандинавской ходьбы и метки из полиэтиленового пакета. Их координаты переданы в полицию и ТОСЭР, 9 октября... недалеко от них пропавшая найдена погибшей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе поисковиков. Отмечается, что в целом в поисковых мероприятиях участвовало более двухсот человек, в том числе 29 добровольцев из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", 13 родственников и знакомых пропавшей, представители ТОСЭР и сотрудники полиции. Общий километраж поисковых мероприятий превысил полторы тысячи километров. По сообщениям местных СМИ, Нина Кугаевская — мама главного тренера Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского и известный в Тобольске педагог: до семидесяти лет она преподавала в тобольском колледже французский и немецкий языки.
https://rsport.ria.ru/20240922/poisk-1974076275.html
https://ria.ru/20240903/ubiystvo-1970322492.html
тюменская область
тобольский район
тобольск
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происшествия, тюменская область, тобольский район, тобольск, максим кугаевский, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), роснефть, сибур холдинг
Происшествия, Тюменская область, Тобольский район, Тобольск, Максим Кугаевский, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Роснефть, Сибур Холдинг
Тело матери тренера сборной Тюменской области по биатлону нашли в лесу

Тело матери тренера тюменской сборной по биатлону Кугаевского нашли в лесу

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Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
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ТЮМЕНЬ, 9 окт – РИА Новости. Нина Кугаевская, мать главного тренера сборной Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского, пропавшая без вести в Тобольском районе, спустя месяц найдена в лесу, она погибла, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения поискового отряда "ЛизаАлерт" по Тюменской области.
По данным поисковиков, 82-летняя Нина Кугаевская пропала без вести утром 10 сентября, последний раз ее видели, когда она вышла из автобуса 109 на остановке Росинка в Малозеркальцевском сельском поселении Тобольского района. Женщина собиралась в лес за грибами. В день исчезновения она связалась с внучкой и сообщила, что заблудилась в лесу неподалёку от СТ "Росинка". Вокруг неё было болото, и из-за боли в ноге она не могла передвигаться самостоятельно. Точное место её нахождения определить не удалось. На место происшествия сразу же выехали полиция, МЧС, сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования (ТОСЭР) и добровольцы "ЛизаАлерт".
Поиск пропавших в лесу отрядом ЛизаАлерт - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
"ЛизаАлерт" рассказала о поисках заблудившейся матери тренера Кугаевского
22 сентября, 11:09
В поисках были задействованы авиация "Роснефти" и МЧС, а также беспилотники "ЛизаАлерт" и компании "Сибур". Двадцать восьмого сентября был совершён заключительный выезд с целью поиска потерявшейся. Результатов он не принес. После этого поиски продолжались силами родственников.
"Поиск продолжался силами родственников, и в настоящее время он осуществлялся в режиме выполнения отдельных автономных задач. Восьмого октября работала автономная группа от родственников Кугаевской. Были найдены палка для скандинавской ходьбы и метки из полиэтиленового пакета. Их координаты переданы в полицию и ТОСЭР, 9 октября... недалеко от них пропавшая найдена погибшей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе поисковиков.
Отмечается, что в целом в поисковых мероприятиях участвовало более двухсот человек, в том числе 29 добровольцев из поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт", 13 родственников и знакомых пропавшей, представители ТОСЭР и сотрудники полиции. Общий километраж поисковых мероприятий превысил полторы тысячи километров.
По сообщениям местных СМИ, Нина Кугаевская — мама главного тренера Тюменской области по биатлону Максима Кугаевского и известный в Тобольске педагог: до семидесяти лет она преподавала в тобольском колледже французский и немецкий языки.
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ПроисшествияТюменская областьТобольский районТобольскМаксим КугаевскийМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоснефтьСибур Холдинг
 
 
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