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Недалеко от Москва-Сити нашли тело мужчины - РИА Новости, 09.10.2024
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11:25 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/telo-1977136420.html
Недалеко от Москва-Сити нашли тело мужчины
Недалеко от Москва-Сити нашли тело мужчины - РИА Новости, 09.10.2024
Недалеко от Москва-Сити нашли тело мужчины
Тело неизвестного мужчины нашли недалеко от Москвы-реки на западе столицы, сообщили в пресс-службе городского главка МВД. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T11:25
2024-10-09T11:25
происшествия
москва
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тело неизвестного мужчины нашли недалеко от Москвы-реки на западе столицы, сообщили в пресс-службе городского главка МВД. "Тело неизвестного нашли в районе улицы 1812 года, дом №14", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники МВД. Находка совершена на противоположном берегу от Шелепихинской набережной и Москва-Сити.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Недалеко от Москва-Сити нашли тело мужчины

На противоположном берегу от Москва-Сити нашли тело мужчины

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Москве
Автомобиль полиции в Москве - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Автомобиль полиции в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тело неизвестного мужчины нашли недалеко от Москвы-реки на западе столицы, сообщили в пресс-службе городского главка МВД.
"Тело неизвестного нашли в районе улицы 1812 года, дом №14", - рассказали в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники МВД.
Находка совершена на противоположном берегу от Шелепихинской набережной и Москва-Сити.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.06.2024
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