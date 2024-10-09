https://ria.ru/20241009/telo-1977136420.html

Недалеко от Москва-Сити нашли тело мужчины

Недалеко от Москва-Сити нашли тело мужчины - РИА Новости, 09.10.2024

Недалеко от Москва-Сити нашли тело мужчины

Тело неизвестного мужчины нашли недалеко от Москвы-реки на западе столицы, сообщили в пресс-службе городского главка МВД. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T11:25

2024-10-09T11:25

2024-10-09T11:25

происшествия

москва

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Тело неизвестного мужчины нашли недалеко от Москвы-реки на западе столицы, сообщили в пресс-службе городского главка МВД. "Тело неизвестного нашли в районе улицы 1812 года, дом №14", - рассказали в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что на месте работают сотрудники МВД. Находка совершена на противоположном берегу от Шелепихинской набережной и Москва-Сити.

https://ria.ru/20240610/proisshestvie-1951892570.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва