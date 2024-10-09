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Минобороны КНР осудило поставки американского оружия на Тайвань - РИА Новости, 09.10.2024
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07:10 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/tayvan-1977087342.html
Минобороны КНР осудило поставки американского оружия на Тайвань
Минобороны КНР осудило поставки американского оружия на Тайвань - РИА Новости, 09.10.2024
Минобороны КНР осудило поставки американского оружия на Тайвань
США шаг за шагом подталкивают Тайвань к опасной черте войны, продолжая предоставлять ему военную помощь и поставлять вооружение, заявил официальный... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T07:10
2024-10-09T07:10
в мире
тайвань
китай
сша
у цянь
минобороны китая
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ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. США шаг за шагом подталкивают Тайвань к опасной черте войны, продолжая предоставлять ему военную помощь и поставлять вооружение, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. "Американская сторона, игнорируя решительное возражение Китая, продолжает предоставлять военную помощь Тайваню, это является грубым нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике. Это серьезно угрожает суверенитету и интересам безопасности Китая, а также подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выражаем решительное осуждение этого и делаем США строгое представление", - говорится в заявлении У Цяня в социальной сети WeChat. Он отметил, что в последние годы США неоднократно нарушали свои обязательства, всяческими средствами предоставляли Тайваню военную помощь и продавали оружие, посылая тем самым ошибочные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня". "Делая это, США подливают масло в огонь в тайваньском вопросе, обостряя региональную напряженность и шаг за шагом подталкивая Тайвань к опасной черте войны", - сказал У Цянь. Он подчеркнул, что "вооружение Тайваня означает поддержку "независимости Тайваня", а "независимость Тайваня" означает войну". "Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обернутся только горькими последствиями для тех, кто их предпринимает", - сказал У Цянь. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив ее поездку как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Визит Пелоси стал катализатором для проведения масштабных военных учений вооруженных сил КНР.
https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html
https://ria.ru/20241003/kitay-1976020511.html
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в мире, тайвань, китай, сша, у цянь, минобороны китая
В мире, Тайвань, Китай, США, У Цянь, Минобороны Китая
Минобороны КНР осудило поставки американского оружия на Тайвань

Минобороны КНР обвинило США в подталкивании Тайваня к войне

© AP Photo / Johnson LaiВид со стороны Тайваня на материковую часть Китая
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Johnson Lai
Вид со стороны Тайваня на материковую часть Китая. Архивное фото
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ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. США шаг за шагом подталкивают Тайвань к опасной черте войны, продолжая предоставлять ему военную помощь и поставлять вооружение, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
Китаю объявлена война на высшем уровне
7 октября, 08:00
"Американская сторона, игнорируя решительное возражение Китая, продолжает предоставлять военную помощь Тайваню, это является грубым нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике. Это серьезно угрожает суверенитету и интересам безопасности Китая, а также подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выражаем решительное осуждение этого и делаем США строгое представление", - говорится в заявлении У Цяня в социальной сети WeChat.
Он отметил, что в последние годы США неоднократно нарушали свои обязательства, всяческими средствами предоставляли Тайваню военную помощь и продавали оружие, посылая тем самым ошибочные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня".
"Делая это, США подливают масло в огонь в тайваньском вопросе, обостряя региональную напряженность и шаг за шагом подталкивая Тайвань к опасной черте войны", - сказал У Цянь.
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Пекин раскрыл секрет китайского чуда
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Он подчеркнул, что "вооружение Тайваня означает поддержку "независимости Тайваня", а "независимость Тайваня" означает войну".
"Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обернутся только горькими последствиями для тех, кто их предпринимает", - сказал У Цянь.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив ее поездку как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Визит Пелоси стал катализатором для проведения масштабных военных учений вооруженных сил КНР.
Тайвань - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Тайваню никогда не позволят отделиться от родины, заявил эксперт
30 сентября, 06:49
 
В миреТайваньКитайСШАУ ЦяньМинобороны Китая
 
 
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