https://ria.ru/20241009/tayvan-1977087342.html

Минобороны КНР осудило поставки американского оружия на Тайвань

Минобороны КНР осудило поставки американского оружия на Тайвань - РИА Новости, 09.10.2024

Минобороны КНР осудило поставки американского оружия на Тайвань

США шаг за шагом подталкивают Тайвань к опасной черте войны, продолжая предоставлять ему военную помощь и поставлять вооружение, заявил официальный... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T07:10

2024-10-09T07:10

2024-10-09T07:10

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у цянь

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ПЕКИН, 9 окт - РИА Новости. США шаг за шагом подталкивают Тайвань к опасной черте войны, продолжая предоставлять ему военную помощь и поставлять вооружение, заявил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь. Ранее Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден распорядился выделить 567 миллионов долларов на военную помощь Тайваню. "Американская сторона, игнорируя решительное возражение Китая, продолжает предоставлять военную помощь Тайваню, это является грубым нарушением принципа "одного Китая" и трех совместных китайско-американских коммюнике. Это серьезно угрожает суверенитету и интересам безопасности Китая, а также подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе. Мы выражаем решительное осуждение этого и делаем США строгое представление", - говорится в заявлении У Цяня в социальной сети WeChat. Он отметил, что в последние годы США неоднократно нарушали свои обязательства, всяческими средствами предоставляли Тайваню военную помощь и продавали оружие, посылая тем самым ошибочные сигналы силам, выступающим за "независимость Тайваня". "Делая это, США подливают масло в огонь в тайваньском вопросе, обостряя региональную напряженность и шаг за шагом подталкивая Тайвань к опасной черте войны", - сказал У Цянь. Он подчеркнул, что "вооружение Тайваня означает поддержку "независимости Тайваня", а "независимость Тайваня" означает войну". "Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая обернутся только горькими последствиями для тех, кто их предпринимает", - сказал У Цянь. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив ее поездку как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма. Визит Пелоси стал катализатором для проведения масштабных военных учений вооруженных сил КНР.

https://ria.ru/20241007/kitay-1976633600.html

https://ria.ru/20241003/kitay-1976020511.html

https://ria.ru/20240930/tayvan-1975412574.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, сша, у цянь, минобороны китая