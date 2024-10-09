https://ria.ru/20241009/tatarstan-1977272256.html

В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян

В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян - РИА Новости, 09.10.2024

В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян

Депутаты Госсовета Татарстана обратятся в Госдуму РФ с предложением арестовывать имущество уехавших за пределы страны россиян, совершивших правонарушения против РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T18:47

2024-10-09T18:47

2024-10-09T18:53

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айрат фаррахов

госдума рф

политика

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КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана обратятся в Госдуму РФ с предложением арестовывать имущество уехавших за пределы страны россиян, совершивших правонарушения против интересов Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законодательная инициатива о внесении изменений в КоАП РФ, которая предусматривает наказание за административное правонарушение, совершенное за пределами РФ и направленное против интересов РФ, была поддержала депутатами на заседании парламента республики в среду. По словам председателя комитета по законности и правопорядку Александра Чубарова, сегодня есть примеры, когда на территориях иностранных государств различные активисты ведут деятельность, направленную против интересов РФ, при этом их невозможно привлечь к административной ответственности. "Законопроектом предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации", - сказал Чубаров, представляя законодательную инициативу. Одновременно законопроект предлагает арестовывать имущество лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, направленном против интересов РФ, в целях недопущения уклонения от административной ответственности. Официальным представителем парламента Татарстана при рассмотрении указанного законопроекта в Госдуме назначен депутат Госдумы Айрат Фаррахов.

https://ria.ru/20240830/sudya-1969526674.html

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россия, айрат фаррахов, госдума рф, политика