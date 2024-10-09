Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян - РИА Новости, 09.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:47 09.10.2024 (обновлено: 18:53 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/tatarstan-1977272256.html
В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян
В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян - РИА Новости, 09.10.2024
В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян
Депутаты Госсовета Татарстана обратятся в Госдуму РФ с предложением арестовывать имущество уехавших за пределы страны россиян, совершивших правонарушения против РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:47
2024-10-09T18:53
россия
айрат фаррахов
госдума рф
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149358/11/1493581191_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_445dbb98b9b653881136fb595d2c615e.jpg
КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана обратятся в Госдуму РФ с предложением арестовывать имущество уехавших за пределы страны россиян, совершивших правонарушения против интересов Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законодательная инициатива о внесении изменений в КоАП РФ, которая предусматривает наказание за административное правонарушение, совершенное за пределами РФ и направленное против интересов РФ, была поддержала депутатами на заседании парламента республики в среду. По словам председателя комитета по законности и правопорядку Александра Чубарова, сегодня есть примеры, когда на территориях иностранных государств различные активисты ведут деятельность, направленную против интересов РФ, при этом их невозможно привлечь к административной ответственности. "Законопроектом предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации", - сказал Чубаров, представляя законодательную инициативу. Одновременно законопроект предлагает арестовывать имущество лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, направленном против интересов РФ, в целях недопущения уклонения от административной ответственности. Официальным представителем парламента Татарстана при рассмотрении указанного законопроекта в Госдуме назначен депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
https://ria.ru/20240830/sudya-1969526674.html
https://ria.ru/20240801/peskov-1963506042.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149358/11/1493581191_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_ceab3fd4f5e2c5cc62ef20828e21d016.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, айрат фаррахов, госдума рф, политика
Россия, Айрат Фаррахов, Госдума РФ, Политика
В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян

Депутаты в Татарстане предложили арестовывать имущество релокантов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГосударственный Совет Республики Татарстан
Государственный Совет Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Государственный Совет Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана обратятся в Госдуму РФ с предложением арестовывать имущество уехавших за пределы страны россиян, совершивших правонарушения против интересов Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законодательная инициатива о внесении изменений в КоАП РФ, которая предусматривает наказание за административное правонарушение, совершенное за пределами РФ и направленное против интересов РФ, была поддержала депутатами на заседании парламента республики в среду.
Здание Верховного суда Татарстана в Казани - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Судья ВС Татарстана ответил на претензии из-за гражданства США у его детей
30 августа, 16:00
По словам председателя комитета по законности и правопорядку Александра Чубарова, сегодня есть примеры, когда на территориях иностранных государств различные активисты ведут деятельность, направленную против интересов РФ, при этом их невозможно привлечь к административной ответственности.
"Законопроектом предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации", - сказал Чубаров, представляя законодательную инициативу.
Одновременно законопроект предлагает арестовывать имущество лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, направленном против интересов РФ, в целях недопущения уклонения от административной ответственности.
Официальным представителем парламента Татарстана при рассмотрении указанного законопроекта в Госдуме назначен депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.08.2024
Песков посоветовал врагам, уехавшим из России, не возвращаться
1 августа, 17:57
 
РоссияАйрат ФарраховГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала