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В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян
В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян - РИА Новости, 09.10.2024
В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян
Депутаты Госсовета Татарстана обратятся в Госдуму РФ с предложением арестовывать имущество уехавших за пределы страны россиян, совершивших правонарушения против РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:47
2024-10-09T18:47
2024-10-09T18:53
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КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана обратятся в Госдуму РФ с предложением арестовывать имущество уехавших за пределы страны россиян, совершивших правонарушения против интересов Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального парламента. Законодательная инициатива о внесении изменений в КоАП РФ, которая предусматривает наказание за административное правонарушение, совершенное за пределами РФ и направленное против интересов РФ, была поддержала депутатами на заседании парламента республики в среду. По словам председателя комитета по законности и правопорядку Александра Чубарова, сегодня есть примеры, когда на территориях иностранных государств различные активисты ведут деятельность, направленную против интересов РФ, при этом их невозможно привлечь к административной ответственности. "Законопроектом предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации", - сказал Чубаров, представляя законодательную инициативу. Одновременно законопроект предлагает арестовывать имущество лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, направленном против интересов РФ, в целях недопущения уклонения от административной ответственности. Официальным представителем парламента Татарстана при рассмотрении указанного законопроекта в Госдуме назначен депутат Госдумы Айрат Фаррахов.
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россия, айрат фаррахов, госдума рф, политика
Россия, Айрат Фаррахов, Госдума РФ, Политика
В Татарстане предложили арестовывать имущество уехавших за рубеж россиян
Депутаты в Татарстане предложили арестовывать имущество релокантов
КАЗАНЬ, 9 окт - РИА Новости. Депутаты Госсовета Татарстана обратятся в Госдуму РФ с предложением арестовывать имущество уехавших за пределы страны россиян, совершивших правонарушения против интересов Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Законодательная инициатива о внесении изменений в КоАП РФ, которая предусматривает наказание за административное правонарушение, совершенное за пределами РФ и направленное против интересов РФ, была поддержала депутатами на заседании парламента республики в среду.
По словам председателя комитета по законности и правопорядку Александра Чубарова, сегодня есть примеры, когда на территориях иностранных государств различные активисты ведут деятельность, направленную против интересов РФ, при этом их невозможно привлечь к административной ответственности.
"Законопроектом предлагается распространить правило о привлечении к административной ответственности лица, совершившего административное правонарушение за пределами Российской Федерации, на все случаи совершения за рубежом административных правонарушений, направленных против интересов Российской Федерации", - сказал Чубаров, представляя законодательную инициативу.
Одновременно законопроект предлагает арестовывать имущество лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, направленном против интересов РФ, в целях недопущения уклонения от административной ответственности.
Официальным представителем парламента Татарстана при рассмотрении указанного законопроекта в Госдуме назначен депутат Госдумы Айрат Фаррахов
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