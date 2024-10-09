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Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военных ВСУ

Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военных ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024

Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военных ВСУ

ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T13:15

2024-10-09T13:15

2024-10-09T13:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

пятихатки

запорожская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Львово и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, пятихатки, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)