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Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военных ВСУ
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военных ВСУ - РИА Новости, 09.10.2024
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военных ВСУ
ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T13:15
2024-10-09T13:15
2024-10-09T13:33
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запорожская область
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" до 65 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, 35-й, 37-й бригад морской пехоты и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское, Пятихатки, Жеребянки Запорожской области, Львово и Днепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 65 военнослужащих, три автомобиля, 155 мм гаубица М777 производства США и 152 мм орудие Д-20. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, пятихатки, запорожская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Пятихатки, Запорожская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Днепр" уничтожила до 65 военных ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" уничтожила до 65 военных ВСУ за сутки