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Ганчев рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 09.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 09.10.2024 (обновлено: 11:33 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/svo-1977117840.html
Ганчев рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении
Ганчев рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 09.10.2024
Ганчев рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении
Российские подразделения на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:36
2024-10-09T11:33
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские подразделения на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Наши ребята продолжают давить противника на Купянском направлении и двигаться вглубь их обороны. От некоторых наших уже освобожденных населенных пунктов до реки Оскол расстояние составляет до трех километров", — сказал он.Собеседник агентства отметил также, что на северном участке фронта обстановка остается напряженной, в Волчанске продолжаются позиционные бои."Выбиваем врага планомерно", — заключил он.По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Петропавловки, Осиново, Григоровки, Кучеровки, Копанок и Дружелюбовки, а также отразила две контратаки. ВСУ потеряли в этих боях более 400 человек убитыми и ранеными, семь боевых бронемашин, в том числе пять американских БТР М113, 11 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.Группировка "Север", в свою очередь, нанесла поражение трем украинским бригадам на Липцовском и Волчанском направлениях. Потери противника составили примерно 50 солдат, три автомобиля и склад боеприпасов.
https://ria.ru/20241009/vsu-1977098262.html
https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ганчев рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении

Ганчев: ВС России продвигаются вглубь обороны ВСУ на Купянском направлении

© РИА Новости / Евгений БиятовРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские подразделения на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
«
"Наши ребята продолжают давить противника на Купянском направлении и двигаться вглубь их обороны. От некоторых наших уже освобожденных населенных пунктов до реки Оскол расстояние составляет до трех километров", — сказал он.
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Генштаб ВСУ назвал ситуацию на всей линии фронта сложной
Вчера, 09:52
Собеседник агентства отметил также, что на северном участке фронта обстановка остается напряженной, в Волчанске продолжаются позиционные бои.
"Выбиваем врага планомерно", — заключил он.
По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Петропавловки, Осиново, Григоровки, Кучеровки, Копанок и Дружелюбовки, а также отразила две контратаки. ВСУ потеряли в этих боях более 400 человек убитыми и ранеными, семь боевых бронемашин, в том числе пять американских БТР М113, 11 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.
Группировка "Север", в свою очередь, нанесла поражение трем украинским бригадам на Липцовском и Волчанском направлениях. Потери противника составили примерно 50 солдат, три автомобиля и склад боеприпасов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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