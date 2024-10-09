https://ria.ru/20241009/svo-1977117840.html

Ганчев рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении

Ганчев рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении - РИА Новости, 09.10.2024

Ганчев рассказал о продвижении российских войск на Купянском направлении

Российские подразделения на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T10:36

2024-10-09T10:36

2024-10-09T11:33

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Российские подразделения на Купянском направлении продвигаются вглубь обороны противника, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев."Наши ребята продолжают давить противника на Купянском направлении и двигаться вглубь их обороны. От некоторых наших уже освобожденных населенных пунктов до реки Оскол расстояние составляет до трех километров", — сказал он.Собеседник агентства отметил также, что на северном участке фронта обстановка остается напряженной, в Волчанске продолжаются позиционные бои."Выбиваем врага планомерно", — заключил он.По данным Минобороны, за предыдущие сутки группировка "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в районах Купянска, Петропавловки, Осиново, Григоровки, Кучеровки, Копанок и Дружелюбовки, а также отразила две контратаки. ВСУ потеряли в этих боях более 400 человек убитыми и ранеными, семь боевых бронемашин, в том числе пять американских БТР М113, 11 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.Группировка "Север", в свою очередь, нанесла поражение трем украинским бригадам на Липцовском и Волчанском направлениях. Потери противника составили примерно 50 солдат, три автомобиля и склад боеприпасов.

https://ria.ru/20241009/vsu-1977098262.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

харьковская область

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность