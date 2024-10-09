https://ria.ru/20241009/sukhofrukty-1586317843.html
Ученые рассказали о преимуществе сухофруктов перед свежими
Ученые рассказали о преимуществе сухофруктов перед свежими - РИА Новости, 09.10.2024
Ученые рассказали о преимуществе сухофруктов перед свежими
Американские ученые в ходе ретроспективного исследования выяснили, что сушеные фрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие, и в зимнее время могут с... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T10:04
2024-10-09T10:04
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Американские ученые в ходе ретроспективного исследования выяснили, что сушеные фрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие, и в зимнее время могут с успехом их заменить. Результаты опубликованы в журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.Известно, что фрукты содержат множество питательных веществ, в том числе клетчатку, калий и полезные для сердца биологически активные компоненты. Множество исследований подтверждают пользу фруктов для здоровья и указывают на то, что недостаток свежих фруктов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи из Университета штата Пенсильвания решили выяснить, можно ли заменить свежие плоды, которые не всегда доступны, сухофруктами. Они проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES), проводившегося в США в 2007-2016 годах. Во время обследования участники предоставляли информацию обо всех продуктах, которые они потребляли за сутки. Также у них собирали данные о здоровье, включая индекс массы тела, окружность талии и артериальное давление.Среди респондентов старше 20 лет авторы выделили 25590 человек, которые ежедневно съедали четверть стакана и более сухофруктов. Качество их диеты, количество питательных веществ и кардиометаболические факторы риска ученые оценили с помощью Индекса здорового питания 2015 года, а также сравнили с аналогичными параметрами в контрольной группе людей, не потреблявших сушеные фрукты.Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что в среднем у людей, которые сообщили о потреблении сухофруктов, параметры здоровья были лучше, чем в контрольной группе. Также у них были более низкие индекс массы тела, окружность талии и систолическое артериальное давление.Там, где это было возможно, исследователи сравнили количество питательных веществ у одних и тех же людей в разные дни. Оказалось, что в те дни, когда они ели сухофрукты, их показатели в целом были лучше. В то же время в эти дни у них отметили больше углеводов, пищевых волокон, калия, полиненасыщенных жиров и калорий в целом, поэтому ученые предостерегают от чрезмерного потребления сухофруктов, содержащих сахар."Сушеные фрукты могут быть отличным выбором в качестве питательной добавки, но потребители должны быть уверены, что выбирают несладкие варианты, без добавления сахара, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Валери Салливан (Valerie Sullivan), научного сотрудника школы общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса. — Размер порций также нужно учитывать, потому что порция сушеных фруктов меньше порции свежих фруктов, так как из них удалена вода".Исследователи отмечают, что по сравнению со свежими, сухие фрукты более компактны — их можно брать с собой на работу и в поездки. "Все минимально обработанные формы фруктов — замороженные, консервированные и сушеные — имеют некоторые преимущества перед свежими, — отмечает еще один автор исследования Кристина Петерсен (Kristina Petersen), доцент кафедры диетологии Техасского технологического университета и доцент кафедры наук о питании в Университете штата Пенсильвания. — Они доступны круглый год, относительно стабильны по качеству и могут храниться намного дольше, чем свежие. Многие из них также дешевле в пересчете на порцию, чем их свежие аналоги".
https://ria.ru/20201124/kakao-1586081871.html
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питание, диета, сша, университет штата пенсильвания, здоровье
Наука, Питание, Диета, США, Университет штата Пенсильвания, Здоровье
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости.
Американские ученые в ходе ретроспективного исследования выяснили, что сушеные фрукты не менее полезны для здоровья, чем свежие, и в зимнее время могут с успехом их заменить. Результаты опубликованы
в журнале Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.
Известно, что фрукты содержат множество питательных веществ, в том числе клетчатку, калий и полезные для сердца биологически активные компоненты. Множество исследований подтверждают пользу фруктов для здоровья и указывают на то, что недостаток свежих фруктов увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Исследователи из Университета штата Пенсильвания
решили выяснить, можно ли заменить свежие плоды, которые не всегда доступны, сухофруктами. Они проанализировали данные Национального обследования здоровья и питания (NHANES), проводившегося в США
в 2007-2016 годах.
Во время обследования участники предоставляли информацию обо всех продуктах, которые они потребляли за сутки. Также у них собирали данные о здоровье, включая индекс массы тела, окружность талии и артериальное давление.
Среди респондентов старше 20 лет авторы выделили 25590 человек, которые ежедневно съедали четверть стакана и более сухофруктов. Качество их диеты, количество питательных веществ и кардиометаболические факторы риска ученые оценили с помощью Индекса здорового питания 2015 года, а также сравнили с аналогичными параметрами в контрольной группе людей, не потреблявших сушеные фрукты.
Проанализировав данные, исследователи обнаружили, что в среднем у людей, которые сообщили о потреблении сухофруктов, параметры здоровья были лучше, чем в контрольной группе. Также у них были более низкие индекс массы тела, окружность талии и систолическое артериальное давление.
Там, где это было возможно, исследователи сравнили количество питательных веществ у одних и тех же людей в разные дни. Оказалось, что в те дни, когда они ели сухофрукты, их показатели в целом были лучше. В то же время в эти дни у них отметили больше углеводов, пищевых волокон, калия, полиненасыщенных жиров и калорий в целом, поэтому ученые предостерегают от чрезмерного потребления сухофруктов, содержащих сахар.
"Сушеные фрукты могут быть отличным выбором в качестве питательной добавки, но потребители должны быть уверены, что выбирают несладкие варианты, без добавления сахара, — приводятся в пресс-релизе университета слова первого автора статьи Валери Салливан (Valerie Sullivan), научного сотрудника школы общественного здравоохранения Bloomberg Джонса Хопкинса. — Размер порций также нужно учитывать, потому что порция сушеных фруктов меньше порции свежих фруктов, так как из них удалена вода".
Исследователи отмечают, что по сравнению со свежими, сухие фрукты более компактны — их можно брать с собой на работу и в поездки.
"Все минимально обработанные формы фруктов — замороженные, консервированные и сушеные — имеют некоторые преимущества перед свежими, — отмечает еще один автор исследования Кристина Петерсен (Kristina Petersen), доцент кафедры диетологии Техасского технологического университета и доцент кафедры наук о питании в Университете штата Пенсильвания. — Они доступны круглый год, относительно стабильны по качеству и могут храниться намного дольше, чем свежие. Многие из них также дешевле в пересчете на порцию, чем их свежие аналоги".