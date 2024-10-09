https://ria.ru/20241009/sud-1977265319.html
Суд оштрафовал актера Трескунова* за нарушение закона об иноагентах
Суд оштрафовал актера Трескунова* за нарушение закона об иноагентах - РИА Новости, 09.10.2024
Суд оштрафовал актера Трескунова* за нарушение закона об иноагентах
Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей актера Семена Трескунова* за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов,... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T18:05
2024-10-09T18:05
2024-10-09T19:02
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МОСКВА, 9 окт – РИА Новости. Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей актера Семена Трескунова* за нарушение российского законодательства о деятельности иностранных агентов, сообщили РИА Новости в инстанции. "Постановлением Тимирязевского районного суда города Москвы Трескунов* Семен Алексеевич признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", - сказал собеседник агентства. Актер попал в реестр иностранных агентов в марте. По данным Минюста, Трескунов* выступал против специальной военной операции на Украине и распространял недостоверную информацию о принимаемых властью РФ решениях и проводимой ими политике. Кроме того, он создавал и распространял для неограниченного круга лиц сообщения и материалы иноагентов. Помимо этого, Трескунов* сотрудничает с интернет-источником, не зарегистрированным в качестве СМИ и включенным в реестр иноагентов. Проживает за пределами России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20240819/maksakova-1967031947.html
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россия, москва, украина, происшествия
Россия, Москва, Украина, Происшествия
Суд оштрафовал актера Трескунова* за нарушение закона об иноагентах
Суд в Москве оштрафовал актера Семена Трескунова* на 40 тысяч рублей