Суд в Ярославле рассмотрит дело стримера, угрожавшего Мизулиной расправой
Суд в Ярославле рассмотрит дело треш-стримера, угрожавшего расправой Мизулиной
Аслан Дурдиев
Аслан Дурдиев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 9 окт – РИА Новости. Суд в Ярославле 14 октября начнет рассмотрение уголовного дела треш-стримера, публиковавшего видео с избиением людей и угрожавшего расправой главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной.
Пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова сообщила журналистам в среду, что в Кировский районный суд Ярославля поступило уголовное дело в отношении Аслана Дурдиева.
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"Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по факту нанесения 22 июня 2021 года на улице Республиканская города Ярославля… многочисленных ударов по лицу, голове и телу, в результате которых потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица", - сообщила Козлова.
Она уточнила, что удары обвиняемый наносил "в ходе возникшего конфликта из хулиганских побуждений".
Она также отметила, что из-за видео с угрозами стримеру вменяют статью 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью).
"Первое заседание назначено на 14 октября в 10.30", - сообщила пресс-секретарь.
В феврале, когда Дурдиев был арестован, прокуратура Ярославской области сообщала, что, по версии обвинения, в ходе уличного конфликта с местным жителем обвиняемый нанёс ему "многочисленные удары по лицу, голове и телу", тяжело покалечив. Также прокуратура сообщала, что в связи с оскорблением Екатерины Мизулиной возбуждено дело об административном правонарушении по статье 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Больше официальных комментариев по делу треш-стримера не было.
В феврале Мизулина написала в своем Telegram-канале, что благодаря своим подписчикам обратила внимание на "некоего треш-стримера Аслана из Ярославля, который в прямом эфире в YouTube избил человека". Зрители утверждали, что такие избиения происходят постоянно в ходе трансляций, в связи с чем Мизулина направила обращение в МВД России с просьбой провести проверку. Позже она сообщила, что треш-стример стал угрожать ей расправой.
Затем официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что полиция в Ярославской области задержала этого треш-стримера. Волк опубликовала видео задержания мужчины – на нем он говорит, что оскорбил Мизулину, и признает свою вину.
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