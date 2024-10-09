https://ria.ru/20241009/sud-1977228077.html
Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов
Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов - РИА Новости, 09.10.2024
Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ признала законным 27-летний приговор украинскому пограничнику за расстрел в Мариуполе супружеской четы... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:38
2024-10-09T15:38
2024-10-09T15:38
специальная военная операция на украине
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следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ признала законным 27-летний приговор украинскому пограничнику за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили РИА Новости в суде. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщали в пресс-службе СК РФ, установлено, что инспектор госпогранслужбы Украины Сергей Ростовский, прикомандированный в полк "Азов"*, 26 марта 2022 года на боевой позиции в Мариуполе заметил мотороллер с двумя людьми. Полагая, что они являются сторонниками СВО, Ростовский выстрелил не менее семи раз. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Позднее выяснилось, что погибшие - супружеская пара медицинских работников. Приговором суда Ростовскому назначено 27 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти. Вину Ростовский признал, уточняли в СК.* Признан террористическим и запрещен в России.
https://ria.ru/20241003/sud-1976253114.html
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происшествия, россия, мариуполь, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Мариуполь, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов
ВС признал законным приговор пограничнику ВСУ за расстрел супругов в Мариуполе