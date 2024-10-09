https://ria.ru/20241009/sud-1977228077.html

Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов

Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов - РИА Новости, 09.10.2024

Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ признала законным 27-летний приговор украинскому пограничнику за расстрел в Мариуполе супружеской четы... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T15:38

2024-10-09T15:38

2024-10-09T15:38

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

мариуполь

украина

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940535325_0:1006:2048:2158_1920x0_80_0_0_0829658e10de8edd8b5a153e5f1b89b4.jpg

МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ признала законным 27-летний приговор украинскому пограничнику за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили РИА Новости в суде. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщали в пресс-службе СК РФ, установлено, что инспектор госпогранслужбы Украины Сергей Ростовский, прикомандированный в полк "Азов"*, 26 марта 2022 года на боевой позиции в Мариуполе заметил мотороллер с двумя людьми. Полагая, что они являются сторонниками СВО, Ростовский выстрелил не менее семи раз. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Позднее выяснилось, что погибшие - супружеская пара медицинских работников. Приговором суда Ростовскому назначено 27 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти. Вину Ростовский признал, уточняли в СК.* Признан террористическим и запрещен в России.

https://ria.ru/20241003/sud-1976253114.html

https://ria.ru/20241002/vrachi-1975938840.html

россия

мариуполь

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мариуполь, украина, следственный комитет россии (ск рф)