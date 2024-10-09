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Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов - РИА Новости, 09.10.2024
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15:38 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/sud-1977228077.html
Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов
Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов - РИА Новости, 09.10.2024
Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов
Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ признала законным 27-летний приговор украинскому пограничнику за расстрел в Мариуполе супружеской четы... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:38
2024-10-09T15:38
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ признала законным 27-летний приговор украинскому пограничнику за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили РИА Новости в суде. "Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства. Как ранее сообщали в пресс-службе СК РФ, установлено, что инспектор госпогранслужбы Украины Сергей Ростовский, прикомандированный в полк "Азов"*, 26 марта 2022 года на боевой позиции в Мариуполе заметил мотороллер с двумя людьми. Полагая, что они являются сторонниками СВО, Ростовский выстрелил не менее семи раз. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Позднее выяснилось, что погибшие - супружеская пара медицинских работников. Приговором суда Ростовскому назначено 27 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти. Вину Ростовский признал, уточняли в СК.* Признан террористическим и запрещен в России.
https://ria.ru/20241003/sud-1976253114.html
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происшествия, россия, мариуполь, украина, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Мариуполь, Украина, Следственный комитет России (СК РФ)
Верховный суд признал законным приговор украинцу за расстрел супругов

ВС признал законным приговор пограничнику ВСУ за расстрел супругов в Мариуполе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды у здания Верховного суда России
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда России. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РФ признала законным 27-летний приговор украинскому пограничнику за расстрел в Мариуполе супружеской четы медработников, сообщили РИА Новости в суде.
"Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
Верховный суд признал законным приговор супругам по делу о госизмене
3 октября, 19:30
Как ранее сообщали в пресс-службе СК РФ, установлено, что инспектор госпогранслужбы Украины Сергей Ростовский, прикомандированный в полк "Азов"*, 26 марта 2022 года на боевой позиции в Мариуполе заметил мотороллер с двумя людьми. Полагая, что они являются сторонниками СВО, Ростовский выстрелил не менее семи раз. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте. Позднее выяснилось, что погибшие - супружеская пара медицинских работников.
Приговором суда Ростовскому назначено 27 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов и убийстве двух лиц, совершенном группой лиц по мотивам политической, идеологической ненависти.
Вину Ростовский признал, уточняли в СК.
* Признан террористическим и запрещен в России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияМариупольУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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