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Суд рассматривает дело знакомого Понасенкова*, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 09.10.2024
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02:47 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/sud-1977079258.html
Суд рассматривает дело знакомого Понасенкова*, обвиняемого в убийстве
Суд рассматривает дело знакомого Понасенкова*, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 09.10.2024
Суд рассматривает дело знакомого Понасенкова*, обвиняемого в убийстве
Хамовнический суд Москвы рассматривает уголовное дело Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова*, обвиняемого в убийстве по неосторожности, сообщили РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T02:47
2024-10-09T02:47
происшествия
москва
россия
евгений понасенков
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассматривает уголовное дело Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова*, обвиняемого в убийстве по неосторожности, сообщили РИА Новости в суде. По данным следствия, летом прошлого года к прогуливающимся по Арбату в Москве Понасенкову и Зарипову подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт, в результате Зарипов толкнул мужчину - тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер. По данным суда, ему вменили часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на два года. "Суд рассматривает дело по существу. Следующее заседание назначено на 14 октября", - сказали в суде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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происшествия, москва, россия, евгений понасенков
Происшествия, Москва, Россия, Евгений Понасенков
Суд рассматривает дело знакомого Понасенкова*, обвиняемого в убийстве

Суд рассматривает дело Рамиса Зарипова, друга Евгения Понасенкова

© Фото : @evgenii_ponasenkovЕвгений Понасенков*
Евгений Понасенков* - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : @evgenii_ponasenkov
Евгений Понасенков*. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассматривает уголовное дело Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова*, обвиняемого в убийстве по неосторожности, сообщили РИА Новости в суде.
По данным следствия, летом прошлого года к прогуливающимся по Арбату в Москве Понасенкову и Зарипову подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт, в результате Зарипов толкнул мужчину - тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер.
По данным суда, ему вменили часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на два года.
"Суд рассматривает дело по существу. Следующее заседание назначено на 14 октября", - сказали в суде.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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