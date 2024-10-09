https://ria.ru/20241009/sud-1977079258.html

Суд рассматривает дело знакомого Понасенкова*, обвиняемого в убийстве

Суд рассматривает дело знакомого Понасенкова*, обвиняемого в убийстве - РИА Новости, 09.10.2024

Суд рассматривает дело знакомого Понасенкова*, обвиняемого в убийстве

Хамовнический суд Москвы рассматривает уголовное дело Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова*, обвиняемого в убийстве по неосторожности, сообщили РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T02:47

2024-10-09T02:47

2024-10-09T02:47

происшествия

москва

россия

евгений понасенков

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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Хамовнический суд Москвы рассматривает уголовное дело Рамиса Зарипова, друга публициста Евгения Понасенкова*, обвиняемого в убийстве по неосторожности, сообщили РИА Новости в суде. По данным следствия, летом прошлого года к прогуливающимся по Арбату в Москве Понасенкову и Зарипову подошел нетрезвый мужчина. Между приятелем публициста и прохожим завязался конфликт, в результате Зарипов толкнул мужчину - тот упал и ударился головой об асфальт. Потерпевшего госпитализировали, однако спустя несколько дней он умер. По данным суда, ему вменили часть 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), максимальное наказание по указанной статье - лишение свободы на два года. "Суд рассматривает дело по существу. Следующее заседание назначено на 14 октября", - сказали в суде.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20241008/minyust-1976867757.html

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происшествия, москва, россия, евгений понасенков