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В Кемерово задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу - РИА Новости, 09.10.2024
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08:50 09.10.2024 (обновлено: 09:16 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/strelba-1977091475.html
В Кемерово задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу
В Кемерово задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу - РИА Новости, 09.10.2024
В Кемерово задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу
Полицейские в Кемерово разыскали и задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Кузбассу. РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T08:50
2024-10-09T09:16
происшествия
россия
кемерово
кемеровская область
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Полицейские в Кемерово разыскали и задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Кузбассу. На видео, предоставленном полицейскими, запечатлено, как водитель тонированного "БМВ" в составе свадебного кортежа выезжает на встречную полосу на проспекте Ленина в Кемерово, а пассажир несколько раз стреляет из пистолета в воздух. В ведомстве уточнили, что ролик попал в поле зрения сотрудников регионального управления ФСБ. "В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД… по Кемеровской области… с оперативниками ФСБ, нарушители были установлены и задержаны. Ими оказались местные жители – 28-летний водитель иномарки, не имеющий права управления транспортными средствами, и его 26-летний брат, у которого изъят охолощенный пистолет "Retay X1", – говорится в сообщении. В ведомстве подчеркнули, что в отношении водителя госавтоинспекторы составили протоколы за вождение без прав, не пристегнутый ремень безопасности и выезд на встречную полосу. Общая сумма штрафов, которые могут быть ему назначены – 21 тысяча рублей. Кроме того, по данным ведомства, выяснилось, что у мужчины имеются неоплаченные штрафы на сумму 10 тысяч рублей, поэтому он привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. В ГУМВД добавили, что пассажир иномарки по решению суда выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за стрельбу в населенном пункте. Охолощенный пистолет конфискован. Также нарушитель привлечен к ответственности за неиспользование ремня безопасности. Полицейские разыскали и сам автомобиль, тонировочная пленка с него была уже снята, однако выяснилось, что на машине установлены нестандартные шины и диски. На водителя полицейские также составили протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, ему назначен штраф в 500 рублей и выдано предписание об устранение недостатков. Также госавтоинспекторами установлен владелец машины – 32-летний гражданин одной из стран Средней Азии, уточнили в ГУМВД по региону. "За передачу транспортного средства водителю без прав он привлечен к ответственности, ему предстоит выплатить 30 000 рублей штрафа в соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ", – говорится в релизе.
https://ria.ru/20240831/sk-1969728839.html
https://ria.ru/20240602/gibel-1950040877.html
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происшествия, россия, кемерово, кемеровская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Кемерово, Кемеровская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
В Кемерово задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу

В Кемерово задержали за стрельбу водителя и пассажира BMW из свадебного кортежа

© ГУ МВД России по Кемеровской областиВ Кемерове участники свадебного кортежа привлечены к ответственности за нарушение ПДД и стрельбу. Кадр видео
В Кемерове участники свадебного кортежа привлечены к ответственности за нарушение ПДД и стрельбу. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© ГУ МВД России по Кемеровской области
В Кемерове участники свадебного кортежа привлечены к ответственности за нарушение ПДД и стрельбу. Кадр видео
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КЕМЕРОВО, 9 окт – РИА Новости. Полицейские в Кемерово разыскали и задержали участников свадебного кортежа, устроивших стрельбу на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Кузбассу.
На видео, предоставленном полицейскими, запечатлено, как водитель тонированного "БМВ" в составе свадебного кортежа выезжает на встречную полосу на проспекте Ленина в Кемерово, а пассажир несколько раз стреляет из пистолета в воздух. В ведомстве уточнили, что ролик попал в поле зрения сотрудников регионального управления ФСБ.
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"В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ОБОП УУР ГУ МВД… по Кемеровской области… с оперативниками ФСБ, нарушители были установлены и задержаны. Ими оказались местные жители – 28-летний водитель иномарки, не имеющий права управления транспортными средствами, и его 26-летний брат, у которого изъят охолощенный пистолет "Retay X1", – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что в отношении водителя госавтоинспекторы составили протоколы за вождение без прав, не пристегнутый ремень безопасности и выезд на встречную полосу. Общая сумма штрафов, которые могут быть ему назначены – 21 тысяча рублей. Кроме того, по данным ведомства, выяснилось, что у мужчины имеются неоплаченные штрафы на сумму 10 тысяч рублей, поэтому он привлечен к ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
В ГУМВД добавили, что пассажир иномарки по решению суда выплатит штраф в размере 50 тысяч рублей за стрельбу в населенном пункте. Охолощенный пистолет конфискован. Также нарушитель привлечен к ответственности за неиспользование ремня безопасности.
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Полицейские разыскали и сам автомобиль, тонировочная пленка с него была уже снята, однако выяснилось, что на машине установлены нестандартные шины и диски. На водителя полицейские также составили протокол по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ, ему назначен штраф в 500 рублей и выдано предписание об устранение недостатков. Также госавтоинспекторами установлен владелец машины – 32-летний гражданин одной из стран Средней Азии, уточнили в ГУМВД по региону.
"За передачу транспортного средства водителю без прав он привлечен к ответственности, ему предстоит выплатить 30 000 рублей штрафа в соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ", – говорится в релизе.
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