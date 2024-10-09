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Россия, КНР и Иран хотят выдавить США из лидерства, заявила Кондолиза Райс - РИА Новости, 09.10.2024
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19:34 09.10.2024
https://ria.ru/20241009/ssha-1977282978.html
Россия, КНР и Иран хотят выдавить США из лидерства, заявила Кондолиза Райс
Россия, КНР и Иран хотят выдавить США из лидерства, заявила Кондолиза Райс - РИА Новости, 09.10.2024
Россия, КНР и Иран хотят выдавить США из лидерства, заявила Кондолиза Райс
Бывшая государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран объединились в альянс с целью сделать "ничтожной" жизнь для Соединенных... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T19:34
2024-10-09T19:34
в мире
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Бывшая государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран объединились в альянс с целью сделать "ничтожной" жизнь для Соединенных Штатов и выдавить страну с позиции международного лидера. "Эти страны и их маленький альянс пытаются сделать ужасной жизнь для Соединенных Штатов и выдавить нас из международного лидерства", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News, оценивая угрозы со стороны Москвы, Пекина и Тегерана. По ее словам, у Ирана "на руках кровь" американцев, а Китай все больше усиливается в военном и экономическом отношении. "Существует довольно много угроз", - резюмировала Райс.
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в мире, китай, иран, сша, кондолиза райс, россия
В мире, Китай, Иран, США, Кондолиза Райс, Россия
Россия, КНР и Иран хотят выдавить США из лидерства, заявила Кондолиза Райс

Кондолиза Райс: Россия, Китай и Иран пытаются сделать "ничтожной" жизнь для США

© SAUL LOEBКондолиза Райс
Кондолиза Райс - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© SAUL LOEB
Кондолиза Райс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Бывшая государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран объединились в альянс с целью сделать "ничтожной" жизнь для Соединенных Штатов и выдавить страну с позиции международного лидера.
"Эти страны и их маленький альянс пытаются сделать ужасной жизнь для Соединенных Штатов и выдавить нас из международного лидерства", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News, оценивая угрозы со стороны Москвы, Пекина и Тегерана.
По ее словам, у Ирана "на руках кровь" американцев, а Китай все больше усиливается в военном и экономическом отношении.
"Существует довольно много угроз", - резюмировала Райс.
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