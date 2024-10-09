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Россия, КНР и Иран хотят выдавить США из лидерства, заявила Кондолиза Райс

Россия, КНР и Иран хотят выдавить США из лидерства, заявила Кондолиза Райс - РИА Новости, 09.10.2024

Россия, КНР и Иран хотят выдавить США из лидерства, заявила Кондолиза Райс

Бывшая государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран объединились в альянс с целью сделать "ничтожной" жизнь для Соединенных... РИА Новости, 09.10.2024

2024-10-09T19:34

2024-10-09T19:34

2024-10-09T19:34

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ВАШИНГТОН, 9 окт - РИА Новости. Бывшая государственный секретарь США Кондолиза Райс заявила, что Россия, Китай и Иран объединились в альянс с целью сделать "ничтожной" жизнь для Соединенных Штатов и выдавить страну с позиции международного лидера. "Эти страны и их маленький альянс пытаются сделать ужасной жизнь для Соединенных Штатов и выдавить нас из международного лидерства", - сообщила она в интервью телеканалу Fox News, оценивая угрозы со стороны Москвы, Пекина и Тегерана. По ее словам, у Ирана "на руках кровь" американцев, а Китай все больше усиливается в военном и экономическом отношении. "Существует довольно много угроз", - резюмировала Райс.

https://ria.ru/20241009/tramp-1977278059.html

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в мире, китай, иран, сша, кондолиза райс, россия