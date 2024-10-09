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Опрос показал, кому в США доверяют больше в борьбе со стихийными бедствями - РИА Новости, 09.10.2024
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17:41 09.10.2024 (обновлено: 17:55 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/ssha-1977261624.html
Опрос показал, кому в США доверяют больше в борьбе со стихийными бедствями
Опрос показал, кому в США доверяют больше в борьбе со стихийными бедствями - РИА Новости, 09.10.2024
Опрос показал, кому в США доверяют больше в борьбе со стихийными бедствями
Большая доля американцев считает, что кандидат в президенты Дональд Трамп лучше бы справился с последствиями стихийных бедствий в стране, чем вице-президент... РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T17:41
2024-10-09T17:55
в мире
флорида
сша
тампа
дональд трамп
камала харрис
джо байден
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Большая доля американцев считает, что кандидат в президенты Дональд Трамп лучше бы справился с последствиями стихийных бедствий в стране, чем вице-президент Камала Харрис, следует из опроса компании YouGov. Как следует из исследования, на вопрос, кто лучше справился бы с ликвидацией последствий стихийных бедствий на посту президента, 42% опрошенных выбрали Трампа и 40% - Харрис. Исследование проводилось 8 октября среди 4450 взрослых жителей США. Данные о статистической погрешности не приводятся. Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
https://ria.ru/20241007/uragan-1976760927.html
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в мире, флорида, сша, тампа, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, Флорида, США, Тампа, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Опрос показал, кому в США доверяют больше в борьбе со стихийными бедствями

YouGov: Трамп лучше справился бы с последствиями стихийных бедствий, чем Харрис

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт - РИА Новости. Большая доля американцев считает, что кандидат в президенты Дональд Трамп лучше бы справился с последствиями стихийных бедствий в стране, чем вице-президент Камала Харрис, следует из опроса компании YouGov.
Как следует из исследования, на вопрос, кто лучше справился бы с ликвидацией последствий стихийных бедствий на посту президента, 42% опрошенных выбрали Трампа и 40% - Харрис.
Исследование проводилось 8 октября среди 4450 взрослых жителей США. Данные о статистической погрешности не приводятся.
Президент США Джо Байден 7 октября подписал распоряжение об объявлении чрезвычайной ситуации во Флориде из-за приближающегося к штату урагана "Милтон" и распорядился предоставить местным властям федеральную помощь. Как ожидается, ураган подойдет к побережью Флориды в среду или в первой половине четверга. По оценкам экспертов, "Милтон" принесет с собой разрушительные волны, высота которых превысит 3 метра, на западное побережье Флориды, в том числе в районе залива Тампа.
Последствия урагана Хелен в Северной Каролине, США - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
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В миреФлоридаСШАТампаДональд ТрампКамала ХаррисДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
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