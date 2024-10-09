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"В ближайшее время": в США заявили об изменениях в поставках оружия Киеву - РИА Новости, 09.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 09.10.2024 (обновлено: 15:59 09.10.2024)
https://ria.ru/20241009/ssha-1977226741.html
"В ближайшее время": в США заявили об изменениях в поставках оружия Киеву
"В ближайшее время": в США заявили об изменениях в поставках оружия Киеву - РИА Новости, 09.10.2024
"В ближайшее время": в США заявили об изменениях в поставках оружия Киеву
Вашингтон в ближайшее время будет отправлять оружие не на Украину, а в Израиль, заявил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо в эфире РИА Новости, 09.10.2024
2024-10-09T15:30
2024-10-09T15:59
специальная военная операция на украине
в мире
сша
израиль
украина
киев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вашингтон в ближайшее время будет отправлять оружие не на Украину, а в Израиль, заявил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Если кто-то думает, что Украина в ближайшее время получит какие-либо зенитно-ракетные комплексы в сколько-нибудь серьезном количестве, вы обманываете себя", — отметил он.По словам эксперта, США переключают свое внимание с Украины на Ближний Восток не только в военной сфере, но и в логистике и производстве.На прошлой неделе депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на оказании Украине помощи Западом.Как заявил ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине.С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. ЦАХАЛ заявляет, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Обстрел, по данным Тель-Авива, обошелся без жертв среди граждан страны. Некоторые СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
https://ria.ru/20241009/zelenskiy-1977108767.html
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в мире, сша, израиль, украина, киев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, ближний восток, мария захарова, государственный департамент сша, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Израиль, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Ближний Восток, Мария Захарова, Государственный департамент США, Верховная Рада Украины
"В ближайшее время": в США заявили об изменениях в поставках оружия Киеву

Мэтью Хо: ЗРК, предназначенные для Украины, отправятся в Израиль

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вашингтон в ближайшее время будет отправлять оружие не на Украину, а в Израиль, заявил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
"Если кто-то думает, что Украина в ближайшее время получит какие-либо зенитно-ракетные комплексы в сколько-нибудь серьезном количестве, вы обманываете себя", — отметил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В США назвали истинную причину, почему Зеленский отменил саммит по Украине
Вчера, 10:17
По словам эксперта, США переключают свое внимание с Украины на Ближний Восток не только в военной сфере, но и в логистике и производстве.
На прошлой неделе депутат Верховной рады Владимир Арьев назвал обострение ситуации на Ближнем Востоке проблемой для Украины, которая, по его словам, перетянет на себя ключевое внимание партнеров Киева и их помощь.
По его мнению, если не произойдет чего-то экстраординарного на фронте, потери ВСУ новых городов в Донбассе будут тонуть в информационной волне обострения на Ближнем Востоке, что негативно скажется на оказании Украине помощи Западом.
Как заявил ранее член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, конфликт на Ближнем Востоке выйдет для Запада на первый план, затмив происходящее на Украине.
С 1 октября Израиль проводит наземную операцию против сил "Хезболлы" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более двух тысяч человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. ЦАХАЛ заявляет, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Обстрел, по данным Тель-Авива, обошелся без жертв среди граждан страны. Некоторые СМИ сообщали о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
Боевая работа артдивизиона ЦВО - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
В США забили тревогу из-за необычной детали в тактике ВС России
Вчера, 09:22
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАИзраильУкраинаКиевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияБлижний ВостокМария ЗахароваГосударственный департамент СШАВерховная Рада Украины
 
 
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